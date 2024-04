Dyowa na si Kim? Paulo umaming hindi na single

Wagi na naman ang interview ni Luis Manzano kay Paulo Avelino sa kanyang vlog sa YouTube. At siyempre, sa bandang dulo niya binitawan ang pasabog nila sa chikahan na `yon, na habang sinusulat ito, kulang-kulang 400,000 views na, sa loob pa lang ng 15 oras.

Tungkol nga kay Kim ang chikahan na `yon.

“Napakaraming nag-message sa akin brother Pau, hindi nawawala, lalo na sa lalo na sa Twitter…” sey ni Luis.

“Kinakabahan na ako sa question,” pangiti-ngiting reaksiyon ni Paulo.

“So, ‘yung sa inyo ba ni Kim, eh, totohanan na?” diretsong tanong ni Luis kay Paulo.

“Dumalaw ka pa ng ‘Showtime’ para kay Kim!” sundot na tanong ni Luis kay Paulo, na tinawanan ng huli.

“So, totoo na nagwu-workout kayo ni Kim, ni Kuya Kim Atienza?” prangkahang tanong ni Luis kay Paulo.

“Totoo…totoo! Nagwu-workout kami, almost everyday!” sagot ni Paulo, na patawa-tawa.

“Nagmo-motor rin kami!” sey pa ni Paulo.

Kabog, di ba?

Anyway, nakiliti naman ang mga fan nila ni Kim Chiu, dahil napag-usapan din nga ang KimPau topic.

Umamin nga si Paulo na nag-adjust talaga siya dahil ang tagal na raw niyang walang ginawang rom-com. At puring-puri nga niya si Kim siyempre.

“Same sa akin si Kim, may mga adjustment din sa start, then eventually nakuha na namin ang vision ng direktor at ng mga show runners namin. Mas naibibigay na namin ng tama ang mga kailangan.

“But it was a very drastic change, dahil ang Linlang, it tackles adultery, at may mga bata pang involved. Hindi siya madali,” sabi ni Paulo.

Pero ano ang pakiramdam niya na ang lakas ng tandem nila ni Kim o KimPau?

“I’m very appreciative. For them to keep on posting, keep on tweeting, that takes time and effort. And I appreciate time and effort,” chika niya.

Siyanga pala, pangarap makatrabaho ni Paulo sina Vilma Santos, Nora Aunor, Tessie Tomas, Sharon Cuneta.

“Marami pa talaga, at lagi kong gusto na makatrabaho sila, dahil mind opening talaga ang mga matutunan mo from them, not just in front of camera, kundi off camera rin,” sey na lang ni Paulo.

At siyempre, may ‘Shot and Pass’ na portion, na kapag hindi kayang sagutin, magsa-shot siya.

Unang tanong ni Luis, ‘single ba si Paulo ngayon?’

At bongga, dahil nag-shot si Paulo, sabay tawa! Meaning, hindi siya single ngayon, ha!

Pangalawang tanong, ‘may nililigawan ba siya ngayon?’

At bongga again, dahil uminom talaga siya, meaning, may nililigawan siya ngayon?

Medyo nakakalito, dahil hindi siya single ngayon, at may nililigawan din siya ngayon?

Pero para sa mga fan, enough na ‘yon para kiligin sila. In-assume nga agad nila syempre na si Kim ang tinutukoy ni Paulo.

“Wow Paulo is giving hint already that he’s not single. As KimPau fan, so proud of him for being honest.”

“Hindi na kailangang maghintay ng confirmation, hintay na lang tayo na ikasal sila ni Kim.”

“Paulo is not single. He didn’t answer yes sa tanong kung single siya.”

“Huwag muna tayong mag-expect sa kanila ni Kim, baka tayo lang ang ma-hurt sa huli.”

“I believe Paulo loves Kim. Nagu-glow ang mga mata niya kapag name-mention si Kim.”

Oh, well, abangan na lang ang mga susunod na eksena. (Dondon Sermino)