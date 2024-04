Sinuspinde ng Department of Education (DepEd) nitong Linggo, Abril 28 ang on-site classes sa lahat ng paaralan mula Abril 29 hanggang Abril 30 dahil sa mainit na panahon at nationwide transport strike.

Sa advisory, sinabi ng DepEd na kailangang lumipat sa asynchronous classes o distance learning ang mga paaralan.

“All public schools nationwide shall implement asynchronous classes/distance learning on April 29 and 30, 2024,” saad ng DepEd.

Pinaalalahanan din ng DepEd ang mga paaralan na hindi kinakailangang mag-report ang mga guro at non-teaching personnel sa lahat ng pam-publikong paaralan sa kani-kanilang istasyon.

Ayon sa DepEd, hindi sakop ng advisory ang mga pribadong paaralan ngunit may opsyon na sumunod sila sa direktiba ng kagawaran. (Issa Santiago/Vick Aquino)