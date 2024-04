Hiniling ng dalawang kongresista sa Department of Information and Communications Technology (DICT) na siyasatin ang deepfake audio na gumaya sa boses ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. habang nag-uutos na gumamit ng military force laban sa China.

Ayon kay Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr., maituturing na national security issue ang pamemeke ng boses ng Pangulo dahil sa “malicious dissemination of fabricated information.”

Marapat lang daw na ipasiyasat ito ng DICT sa kanilang Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang matukoy ang mga responsable at ma¬panagot sa batas.

“We should not allow this to happen again. We should not tolerate criminally-minded persons to wreak havoc on our national security and to give our people fake information,” wika ni Gonzales.

Giit naman ni Deputy Speaker David “Jayjay” Suarez, dapat ay ipaalam ng DICT at ng iba pang law enforcement agency ang update sa isinasaga-wa nilang imbestigasyon sa isyu.

Suspetsa pa ni Suarez, “this bogus material originated somewhere in the south of the country.”