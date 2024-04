Darren ‘minana’ ang Mr. Pure Energy

Pinamana nga ba ni Gary Valenciano ang pagiging Mr. Pure Energy kay Darren Espanto?

‘Yan ang tanong ng mga nakapanood ng 2nd night ng jampacked ‘Gary V Pure Energy One Last Time’ concert sa MOA Arena nitong Sabado ng gabi.

Proud na pinapanood ni Gary habang kasamang humahataw at kumakanta on stage si Darren. Nagpaka -generous g una at mistulang hinayaan niyang mag-shine si Darren . Siya rin ang nag-iisang guest sa pangalawang gabi ng concert na ilang beses umakyat sa stage para mag- perform with his idol Gary. Hataw kung hataw ito kahit kararating lang from Japan.

Niloloko ng mga nakapanood sa Arena at mga netizen sa X ang batang singer-actor na feeling major concert na raw niya ‘yung level ng performance niya last Saturday. Unang lumabas si Darren sa stage na nakaupo sa stool kasama si Jona habang tumutugtog sa piano si Mr.Pure Energy sa gitna nila. Medley ng mga ballad hit songs ni Gary ang kinanta ng dalawa. Sa number na ito, naipakita ng batang singer na keri niyang kantahin ang mga love song na pinasikat ni Valenciano na bagay na bagay sa boses niya.

JONA KINABOG SI JULIE ANNE

Sa production number din na ito, naikumpara ng fans na mas powerful ang rendition ni Jona sa kantang ‘Each Passing Night’ kaysa sa performance ni Julie Anne San Jose.

Sa first night ng concert, sina Erik Santos at Julie Anne kasi ang nakasama ni Gary sa parehong segment. Sa original version ng nasabing kanta ay si Regine Velasquez-Alcasid ang ka-duet ni Gary . Tumatak ito sa mga OPM lovers na bonggang-bongga ang birit ni Songbird.

Pinanood ko ‘yung performance ni Julie Anne sa social media, mas bongga nga ‘yung version ni Jona na pinalakpakan ng husto ng audience.

Samantala, sa pangalawang exposure ni Darren sa stage ay nakipaghatawan naman ito kay GV kasama si AC Bonifacio. Dito naman pinakita ni Darren na kayang niyang tapatan ang galing ng idolo sa pagsayaw. Parang gustong ipagsigawan sa mga concert fans na bongga rin siyang mag-perform gaya ni Gary V.

Kung last major concert na nga ito ni Gary, parang pinakilala na niya sa publiko ang singer na puwedeng humalili sa kanya, si Darren na nga kaya ito?

Aside kina Darren at AC, guests rin sa 2nd night ng ‘Pure Energy One Last Time’ sina Zsa Zsa Padilla, Ice Seguerra. Parehong guest naman sa dalawang magkasunod gabi sina Martin Nievera, Gloc 9, Ebe Dancel, BGYO, Kiana and Gab Valenciano.

MARTIN NAGREKLAMO KAY GARY

Speaking of Martin, nakipag duet ito sa matalik ng kaibigan. Kinanta nila ‘yung kauna-unahang hit song nito na ‘Hang On’. After ng number nila ay nagbiro si Martin kay Gary na kung puwede pa ba raw siya kumanta dahil sumisigaw ang mga tao sa MOA Arena ng “more more more” pero hindi siya pinagbigyan ni Gary. Birong reklamo tuloy ni Martin, mas matagal pa raw ang biyahe niya kaysa mag-perform on stage. Tawanan ang mga tao sa biruan ng dalawang magkaibigan.

Applauded din yung imprumtu dance showdown nina Gary at Aga Muhlach. Bumaba kasi sa audience si Gary habang kinakanta ang 80’s upbeat song niyang ‘Wag Mo Na Sanang Isipin’. Kasamang nanood ni Aga ang misis na si Charlene Gonzalez-Muhlach at ang mga anak nitong sina Igi Boy, Andres at Atasha Muhlach.

High tech at fabulous ang stage ni Gary ha!