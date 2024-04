Benny Antiporda hinalal na pangulo ng MTBA

MISYON ng bagong halal na pangulo ng Manila Tenpin Bowling Association na si Benny Antiporda na mapaunlad at maitaas ang kalidad ng mga papaangat at beteranong bowler sa bansa pagtanggap sa posisyon kasabay sa pagsiklab ng 55th MTBA Open 2024 sa ELanes Bowling and Billiards sa San Juan.

“Gusto lang natin na pataasin ang sport,” pahayag Sabado ni Antiporda, dating Department of Environment and Natural Resources undersecretary at National Irrigation Administration administrator. “Hanap natin ay unity, inclusivity at improvement sa sports na kinagigiliwan natin lahat.”

Makakatulong ni Antiporda sina William Kang bilang vice president, Johnny Lugay na treasurer, Thoby Antiporda na secretary, Tony Kua na auditor at mga mga director na sina Jackson Co at Tony Ng, finance officers Raymond Kong at Michael Sia, technical officer Scott Tan at PRO Mark Li.

Inumpisahan din ng oldest bowling association sa bansa na itinatag noong 1969, ang unang torneo sa ilalim ng administrasyon ni Antiporda.

Nagbigay ng suporta sa mga bagong opisyal sina Philippine Bowling Congress president Jerry Mallilin, National Bowling Tour executive director, PBC secretary general Bien Dollente, Sta. Lucia East Tenpin Bowling Association president Liza Zapanta, Philippine Senior Bowlers pres. Steve Robles, Valiant Bowling Club prexy Tony Kua, at Marwin Santos ng Dagupan Tenpin Bowling Inc.

Sumasabak sa palaro ng MTBA ang SLETBA, UBL Bowling Club, VBC, Lion’s Bowling Club, Bowleros, Friends In Bowling, Viking Bowling Club at ang U&I Bowling Club. (Lito Oredo)