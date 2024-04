Alex nag-sorry kay Angeline

Isa si Alex Gonzaga sa mga imbitado na hindi nakarating sa kasal nina Angeline Quinto at Nonrev Daquina nu’ng April 25.

Isa nga sa mga inaasahang dadalo ni Angeline ay si Alex na nakasama niya sa mga proyektong ‘I Can See Your Voice’ at ‘Single Bells.’

Sa kanyang Instagram story ay pinost naman ni Alex ang screenshot ng wedding video nina Angeline at Nonrev, sabay bati sa kanyang caption.

“Congrats Nonrev and Angge!”

Humingi rin siya ng paumanhin.

“Sorry ‘di nakapunta,” sey ni Alex sabay biro ng, “Si Angge kasi may kasalanan.”

Dagdag niya pa, “Pero HAPPY AKO PARA SA INYO!! God bless your marriage and family more.”

May netizen naman ang nagbiro na sana bumawi na lang daw si Alex sa ibibigay nitong regalo sa bagong kasal. (Byx Almacen)