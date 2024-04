Alex Eala 2 linggong tengga

MAGPAPAHINGA muna ng dalawang linggo pansamanta si Alexandra ‘Alex’ Eala sa loob ng dalawang bago magbalik at ipagpatuloy ang kampanya sa propesyonal na torneo ng tennis sa W100 Madrid sa papasok na buwan.

Ito ay matapos na maputol ang ratsada ng 18-anyos na Pinay netter, Globe Ambassador, 19th Hangzhou Asian Games double bronze medalist, at posibilidad na pangarap na makaharap si reigning world no.1 Iga Swiatek sa katatapos na Mutua Madrid Open sa Spain.

Buong tapang na kumasa si World No. 170 Eala kay world no. 30 Sorana Cirstea ng Romania sa loob ng tatlong set pero kinapos, 3-6, 6-7, 4-6 sa women’s singles second round.

Gayunpaman, ito ay isang kahanga-hangang stint para kay pambato ng ‘Pinas na binulaga si world No.41 Lesia Tsurenko ng Ukraine, 2-6, 6-4, 6-4, sa first round, at maaipako unang round na tagumpay sa Women’s Tennis Association (WTA1000).

Napag-alaman kay Michael Eala, ama ng tenista, na kukuha ng dalawang linggong pahinga ang anak mula sa mahigpit na pro toursked nito para dumalo sa graduation ng kanyang kapatid na si Miko sa Penn State University sa Pennsylvania.

Babalik siya sa Spain para sa isang W100 tournament sa Mayo 12. (Lito Oredo)