Umaasa ang Commission on Elections (Comelec) na maaabot ang target na bilang ng mga botanteng aplikante para sa 2025 midterm elections.

Ayon kay Comelec chair George Garcia nitong Sabado, may 700,000 pa ang kulang sa target na tatlong milyong botante.

“Mahaba pa. Three million ang projection namin. Meron pa kaming 700,000 na hinahabol at baka sumobra pa,” ani Garcia.

Samantala, umabot naman sa 2,397,555 ang kabuuang bilang ng mga aplikasyon noong Abril 26, 2024.

Sinabi ni Garcia na halos isang milyon ang mga bagong botante.

Ang Rehiyon 4-A o Calabarzon (Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon) ang nakapagtala ng pinakamaraming aplikasyon sa 439,842, na sinundan ng National Capital Region na may 357,801.

Aabot naman sa 276,199 sa Region 3 (Central Luzon); Region 7 (Central Visayas), 171,942 at Region 11 (Davao Region, 130,632).

Naitala naman ang pinakamababang bilang ng mga nagparehistro na may 30,086 sa Cordillera Autonomous Region (CAR), sinundan ng Region 4-B (Mimaropa) na may 58,623 at Caraga na may 63,587. Ang deadline para sa registration ay sa September 30. (Vince Pagaduan)