Tips sa Pagbubukas ng Negosyo at sa Long Distance Relationship

Sir, Nabasa ko itong article mo sa Abante tungkol sa Chinese capability sa negosyo, and namangha ako. Gusto ko din simulan ang pagnenegosyo pero kulang ako sa kaalalaman, sana may matutunan ako sayo at makuha na strategy para din ako umunlad. Salamat po Sir in advance. — Rolando Odones

***

Kamusta Rolando, Salamat sa pagbasa ng aking kolum at sa pagsulat sa akin. Congrats sa iyong magandang hangarin na magnegosyo.

Narito ang ilang mga tips na nais kong ibahagi sa iyo:

1. Konsepto: Alamin ang iyong produkto o serbisyo at ang market na nais mong pasukin.

2. Pagsasaliksik: Sino ang target market, kakompentensiya, at anong mga oportunidad sa merkado?

3. Plano: Itala ang iyong layunin, mga hakbang na kailangan mong gawin, at ang iyong budget.

4. Puhunan: Gaano kalaki ang kailangang puhunan? Saan ka kukuha o mangungutang ng pondo?

5. Network: Makipag-ugnayan sa mga posibleng customer, supplier, at iba pang negosyo na makatulong sa iyo.

6. Lokasyon: Kung may pisikal na tindahan ka, ok ba ang lokasyon para sa iyong target market?

7. Marketing: Gumawa ng estratehiya sa marketing para sa pag-aakit ng mga customer.

8. Sistema: Ayusin ang proseso at sistema na para sa maayos na operasyon ng iyong negosyo.

9. Pag-unlad at pag-aaral: Palaging maging handa sa pagbabago at patuloy na pag-aaral.

10. Pag-alaga sa customer: Magbigay ng mahusay na serbisyo at pakikitungo sa mga customer.

***

Kuya Wilson, Ako ay isang OFW dito sa Dubai, paano ko ma-maintain yung intimacy at komunikasyon sa aking boyfriend na nasa Cavite? Sofia Cruz

Hi Sofia. Huwag mag-alala! Paano? Una, never mawawala ang good morning at good night messages – para sa “good vibes” all day, everyday! Pangalawa, isang malaking YES sa video calls, para feeling mo nasa tabi mo lang siya, kahit naabutan mo na siya sa tulog! At huli, basta may free time, planuhin ang surprise virtual dates – kahit sa FB Messenger lang, pwede mag-bonding over food delivery! Laban lang!

(Salamat sa inyong feedback! Email sa willsoonflourish@gmail.com. Paki-follow Wilson Lee Flores sa YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, at @ianwilsonleeflores sa TikTok)