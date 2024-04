Pursigido si Senador Sherwin Gatchalian na ihain ang panukala na magbabawal sa paggamit ng gadget partikular ang cellular phones habang nasa loob ng classroom at eskuwelahan.

Aminado si Gatchalian, nakaka-adik ang cellphone kung kaya’t kapansin pansin na ang mga mag-aaral kahit nasa loob ng classroom ay nakakatutok sa cellphone lalo na kapag naka-recess o lunch break sa halip na mag-aral, magbasa o makipag-usap sa kanilang mga guro at kaibigan.

Dahil dito, bubuhayin ng senador ang inihaing panukala noong nakaraang Kongreso na ang layunin ay i-ban ang cellphone habang nasa loob ng eskwelahan.

“Importanteng konsepto dito ay habang nasa eskwelahan ang bata, i-ban ang cellphone. Pwede lang niyang gamitin kung uwian na, pero during class hours at sa loob ng eskuwelahan i- ban muna para mabigyan ng oras ang bata na magbasa, makipag-usap sa titser niya at kaibigan niya at maging bata hindi lang nakatutok sa cellphone,” dagdag ni Gatchalian sa interview ng DWIZ. (Eralyn Prado)