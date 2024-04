Roselyn Doria, Cignal winalis Solar Spikers

BINIGYAN ni Roselyn Doria ang Cignal HD Spikers ng huling pagmamalaki mula sa isang mapaghamong kampanya sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference sa pagtatapos ng kampanya sa huling tagumpay sa Capital1, 25-19, 25-17, 25-20, para okupahan ang ikaanim na puwesto, Sabado, sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Itinala ni Doria ang kabuuang 12 puntos mula sa 11 attacks at 1 ace upang isara ng HD Spikers ang kampanya sa back-to-back na mga panalo, kabilang ang isang kapansin-pansing apat na set na tagumpay laban sa PLDT High Speed Hitters noong weekend na ikinagulat ng maraming tagahanga nang maalis din nila ang kanilang kapatid na koponan mula sa semis contention.

Sa 7-4 record, ang Cignal ay tumama sa ika-anim sa likod ng PLDT, na nagtabla sa Creamline sa ikaapat sa 8-3 karta subalit inangkin ng mga defending champion ang huling upuan sa semis na may superior points tally na 24 kumpara sa 23 ng High Speed Hitters.

Gayunpaman, ang magkakasunod na tagumpay ay magbibigay ng morale boost para sa Cignal habang naghahanda ang HD Spikers sa second conference ng liga na inorganisa ng Sports Vision.

“Nais naming tapusin ang aming kampanya sa isang tagumpay,” sabi ni Doria. “The last two wins really boosted our morale. Napakaraming aral ang natutunan namin mula sa karanasang ito, para umasa kayo sa amin sa susunod na kumperensiya.”

Nagpaalam naman ang Capital1 na may kabuuang 1-10 karta. (Lito Oredo)