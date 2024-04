Rookie Casiey Dongallo binigyan ng ‘pabaon’ mga senior ng UE

HUMARABAS sa opensa si Casiey Dongallo upang akayin ang University of the East sa 23-25, 25-17, 27-25, 25-22 panalo kontra University of the Philippines sa UAAP Season 86 women’s volleyball eliminations na nilaro sa Smart Araneta Coliseum, Sabado.

Kahit wala nang pag-asa na sumampa sa Final Four ay ipinakita pa rin ni Dongallo ang kanyang tikas bago sila magbakasyon ngayong season.

Kumana si Dongallo ng 28 points mula sa 25 attacks, dalawang blocks at isang service ace para sa Lady Warriors na tinapos ang season sa 3-11 card.

“Masaya kasi even though may goal kami na hindi namin nagawa pero nandito pa rin kami nanalo naman kami sa last game namin and naibigay namin iyun sa seniors kasi sabi ko sa kanila aalis sila sa UE na iba naman iyung history,“ saad ni Dongallo.

Nag-umento ang Recto-based squad UE, naungusan nila ang 1-13 finish nila nakaraang season ayon kay UE interim coach Obet Vital.

“Given the rookies that we have playing, I felt that we did pretty good. Could have done better but very proud of the accomplishments so far,” ani Vital.

Nakatuwang ni super rookie Dongallo sa opensa si Riza Nogales na may 17 markers, habang 10 ang kinana ni Kayce Balingit para sa Lady Warriors. (Elech Dawa)