Kumpiyansa si Senador Robin Padilla na malabo nang maulit ang mga nakaraang pang-aabuso sa Mandatory Reserve Officers Training Corps (ROTC) program sa oras na maisabatas ito.

Ito’y dahil umano sa pagiging propesyunal ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at maging ang kasalukuyang batas laban sa hazing.

“Naniniwala ako 99% kasi lagi tayo nagbibigay ng 1% sa nakasulat sa kapalaran, pero 99% ako naniniwala ang ating AFP napaka-professional, at maha-handle nang tama ang pagsasagawa kung papasa ang mandatory ROTC training. At ito kailangan natin gawin ngayon na,” diin ni Padilla sa interview ng Teleradyo Serbisyo).

Binanggit ng senador na ang ROTC ay hindi lang tungkol sa paghawak ng baril kundi pang-depensa sa sarili at pagtulong sa oras ng sakuna. (Eralyn Prado)