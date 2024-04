Paulo na-stress Ivana nakipagsabunutan sa 2 tindera

Umabot na sa halos dalawang milyon ang tumutok sa YouTube channel ni Ivana Alawi, na kung saan ay si Paulo Avelino ang guest niya.

At siyempre, hindi magiging maganda ang pagsasama ng dalawa, kung hindi prank ang ganap.

At sa vlog na `yon mo nga makikita kung gaano kabait, maginoo si Paulo, ha!

Ang eksena kasi, may challenge sila na dapat gawin, na kung saan ay mamimili sila ng mga damit para sa isa’t isa, na dapat ay halagang P1K lang.

At siyempre, sa mga tiange sila nagpunta, at todo tawad talaga sila sa mga gusto nilang bilhin. Si Ivana namili ng mga damit para kay Paulo, at ganun din si Paulo kay Ivana.

Pero, may kinasabwat nga na mga talent si Ivana na magpapanggap na mga tindera, isang matanda, at isang teenager na babae.

At ‘yun na nga, sa katatawad ni Ivana sa mga binibili niya para kay Paulo, nagkaroon ng sagutan. At umabot pa `yon sa pananabunot ng dalawang babae kay Ivana, ha!

Siyempre, nagulat si Paulo, pero naging mahinahon siya na dalhin si Ivana sa isang ligtas na lugar. Pero, sumunod pa rin ang matanda at batang babae.

At muli ay nagkasagutan na naman sila. Tinalak-talakan ng matandang babae si Ivana.

At si Paulo ay awat lang nang awat. Pinilit ni Paulo na kontrolin ang paligid.

Pero biglang-bigla, sinabi na nga nilang prank lang `yon, dahil mainit na mainit na nga ang eksena.

“Hindi ko natunugan! In fairness, naniwala ako!” sabi ni Paulo.

“Guys, ganiyan kabait si Paulo. Gentleman talaga siya,” sey naman ni Ivana.

“My God, kina-career ko pa naman ang pamimili ng damit. Naniwala ako sa nangyari. Medyo gullible ako sa mga ganiyan!

“At naisip ko kasi, akala ko nakakaabala tayo sa stall nila, kaya mainit ang ulo nila sa atin.

“Na-stress ako! Ako ang na-stress. Okey na, uwi na ako! In fairness, magaling kang umarte, ha!” sabi ni Paulo kay Ivana.

Kaloka, di ba? (Dondon Sermino)