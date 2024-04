Muli na namang niyanig ang Taiwan matapos na tumama ang magnitude 6.1 na lindol sa nasabing bansa kahapon.

Sa nasabing lindol ay sampung magkakasunod na pagyanig ang naramdaman kung saan 6.1 magnitude ang naitalang pinakamalakas.

Sa kabila ng insidente’y wala namang tsunami warning na ibinabala.

Wala ring naiulat ang Department of Migrant Workers o DMW na nasaktan o nasawi sa bagong serye ng lindol.

Gayunma’y patuloy pa ring nakaalerto ang mga Migrant Workers Office sa Taipei, Taichung at Kaohsiung at patuloy na nakaantabay sa sitwasyon.

Tiniyak din ng DMW na handa ang Taiwan MWO na saklolohan ang sinumang OFW na posibleng naapektuhan ng nasabing lindol.

Naglatag na rin kanilang mga aksyon ang DMW, Manila Economic and Cultural Office at Overseas Workers Welfare Administration o OWWA sa mga Filipino communities, at local authorities upang tiyakin ang kaligtasan at kalagayan ng mga OFWs na nakabase sa nasabing bansa.

Magugunitang nito ring buwan ng Abril ay niyanig ng 7.5 na lindol ang nasabing bansa.