Luka Doncic, Mavs angat sa serye, 2-1

NAGPAPAULAN ng tres si James Harden, napuno na si Luka Doncic at nagprisinta sa Dallas coaches na aasawahin na niya sa depensa ang Clippers star.

Patok ang diskarte.

Nagsumite si Doncic ng 22 points, 10 rebounds, 9 assists habang binubulabog si Harden, at ibinaon ng Mavericks ang Los Angeles Clippers 101-90 para sa 2-1 lead sa kanilang first-round series sa West.

Game 4 sa Lunes (araw sa Manila) sa Dallas pa rin.

Tumapos pa rin si Harden ng 21 pero pito na lang pagbalik mula sa break. Mula sa labas ng arc ay 5 for 8 ang The Beard.

Hindi napakinabangan ng LA sina Paul George at Kawhi Leonard na nagkasya lang sa 7 at 9 points, ayon sa pagkakasunod. May 9 rebounds si Kawhi, namigay ng 5 assists at may 5 fouls si PG.

Ikinamada ni Kyrie Irving ang 19 sa kanyang 21 points mula dulo ng third quarter.

Nagkakainitan na sa serye, nagkaroon ng 5 technical fouls, flagrant foul at 2 ejections.

Naka-10 dunk ang Dallas bago ang halftime, namiyesta sina Daniel Gafford at rookie center Dereck Lively II na inilista lahat ang 13 points niya sa first half.

Binutata ni Gafford ang dunk attempt ni George sa kaagahan ng fourth habang kinokontrol ng Mavs ang laro.

May 21 markers din si Norman Powell at 19 kay Ivica Zubac sa LA pero napuwersa sila sa 19 turnovers at may 7 blocks ang Dallas – tatlo kay Gafford at dalawa kay Lively.

Ejected sina Russell Westbrook ng Clippers at PJ Washington ng Mavs dahil sa paggigirian sa fourth. (Vladi Eduarte)