Malaki ang naging pagkukulang ng Department of Energy (DOE) sa kanilang trabaho kaya nararanasan ng Pilipinas ang kakapusan sa suplay ng kuryente lalo na ngayong tag-init, ayon kay Senador Francis “Chiz” Escudero.

Sinabi ni Escudero na hindi nagsagawa ng inspeksyon ang DOE sa mga power plant, bukod pa sa hindi nagpagawa ng mga bagong planta upang matugunan ang lumalaking demand sa suplay ng kuryente.

“Bakit nagkakaroon ng ganyan karami na unscheduled shutdowns iyang mga generating company. Kahit gaano kagaling ang distribution utility kapag wala namang suplay ng kuryente galing sa generating company, kahit magta-tumbling ang mga iyan, kahit magtitiwarik, kahit mag-rain dance pa iyan, wala naman silang kuryenteng mabibigay sa mga consumers,” wika ng senador sa interview sa DWIZ.

“Hanggang sa ngayon, hindi nag-iinspeksyon ang Department of Energy o ERC man lamang ng mga planta matapos itong mabigyan ng permit na mag-construct para malaman, best practices ba, name-maintain nyo ba iyan? Kaya tuloy nagkakaroon tayo ng unscheduled shutdowns tulad ng nakikita natin ngayon,” dagdag pa niya.

Ilang araw na inilagay sa red alert ang Luzon at Visayas grid matapos ang sabay-sabay na pagsasara ng mga power plant.

Aniya, hindi maaaring magpalusot si Energy Secretary Raphael Lotilla na hindi ipinagbigay-alam sa DOE ang mga unscheduled shutdown ng mga planta dahil dapat ay minomonitor nila ang kalagayan ng mga planta sa bansa.

Inamin ni Escudero na dismayado siya kay Lotilla lalo pa’t noong una ay mataas ang pagtingin niya rito nang maging professor niya ito sa kolehiyo.

“Malaki ang pag-asa ko kay Secretary Lotilla. Dati ko siyang teacher, dati siyang DOE secretary ni Pangulong Arroyo. Alam na niya dapat iyan. Ika nga hindi na kailangang i-memorize iyan dapat memorize na niya iyan,” diin ng senador.

“Anumang kasagutan niya, ibabangga ko iyan sa kasalukuyang sitwasyon. ‘Eh bakit ang daming unscheduled na hindi ninyo alam?’ Dahil kung may nagbabantay talaga, may tumitingin talaga, may nag-iinspect at check talaga, hindi na unscheduled ang tawag diyan, scheduled,” paliwanag ni Escudero.