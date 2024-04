Katuparan ng pangarap ni sci-fi novelist Renato Tranquilino

Pinagmamalaki ngayon ang isang Pinoy na namamayagpag sa pagsusulat ng nobela ukol sa sci- fi na si Renato Tranquilino.

Si Renato ay nagtapos sa Bachelor of Computer Science- Sub Major in International Marketing sa Australia. Tubong San Andres Bukid, Manila. Samantala ang kanyang maybahay na si Eleanor Bahrami naman ay isang SPED Lecturer.

Nagsimula si Renato sa pagsusulat ng dulang pampelikula noong turuan siya maging Assistant Director ng isang sci-fi director sa New York City na si direk Shemie Reut.

Noong Nobyembre 2014 ay naisipan na ni Renato na umuwi at manirahan na muli sa ‘ para matikman muli ang buhay dito sa sariling bayan.

Dito sana sa sariling bansa niya susubukan gawin yung alam niyang trabaho sa New York, US kaya lang ang problema ay wala siyang sapat na kapital para sa pagsisimula ng film production o pagproduce ng sci-fi movie.

Ayon sa kanyang pag-aaral, ang isang pinakamurang sci fi movie na aakma sa panlasa ng mga Pinoy ay aabot sana ng mahigit 60 million dolyar.

Kaya naman noong taong 2017 napag-isip-isip ni Renato Tranquilino na simulan na lang muna ang lahat sa pagsusulat ng nobela.

Dito niya narin nalaman ang kaibahan ng pagsusulat ng dulang pampelikula at ng nobela.

“Nakita ko ang historya ng Pilipinas at ang pag-unlad ng bansa mula panahon ng Espanyol hanggang sa kasalukuyang panahon. Pag- ini-imagine mo ‘yung pagbabago ng bansa kasama yung kultura natin, ‘yung sci fi ng Pinas ay hindi talaga papares sa mga kano o sa mga taga Europa ,” ayon pa kay Renato Tranquilino.

At dahil dito ay nakapagsulat siya ng libro ayon sa repleksyon ng susunod pang henerasyon at dito sa kanyang nobela makikita kung pano niya hinimok ang kultura at historyograpiya para sa makabagong panahon.

Ang layunin ni Renato Tranquilino ay gumawa ng isang pandaigdigang nobela na halintulad kay George Lucas. Gawan ng mga pelikula ang lahat ng ito nang sa ganoon makilala ng buong mundo kung paano makikipagsabayan ang isang Pinoy sci film sa buong mundo na ang basehan ay kultura, tradisyon at histograpiya ng Pilipinas.

Kaya naman inaanyayahan niya ang mahilig magbasa ng mga sci-fi novels na kumuha na ng kopya nitong nobela niyang ‘Fate of a distant future’ sa Fully Booked BGC at Fully Booked SM Mall of Asia.

Malaking pagpapasalamat ni Renato sa publisher ng kanyang libro ang 8Letters Bookstore and Publishing. Dahil sa pagtitiwala sa kanyang Sci fi Novel. Ang kanyang libro ay sinulat tulad sa Black Mirror. Kaya dalangin niya na tangkilikin nawa ng bawat Pilipino ang kanya libro.

Para sa autograph at picture ninyo sa kaniya, maaari nyung bisitahin o lapitan ang Pinoy Sci-Fi book author na si Renato Tranquilino sa mga major book fairs ng bansa. Karaniwang ginaganap ito sa World Trade Center Pasay or SMX Pasay.

Kaya naman PASIKATIN NATIN ang bagong sci- fi na nobela na sinulat ni Renato Tranquilino.