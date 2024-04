Dinedma nga ba ni Kathryn Bernardo ang 29th birthday ni Daniel Padilla noong Biyernes?

Iyan ang tanong ng mga Marites at Era sa X.

Maaga palang noong Biyernes ay abangers na ang fans sa birthday greetings ni Kathryn sa dating boyfriend.

Kung matatandaan, eksaktong twelve midnight noong March 26 ay nag-post si Daniel sa kanyang Instagram ng Picsart app photo ni Kathryn kasama ang aso nilang si Summer. In Japanese characters pa ang font ng ginamit nito na ang ibig sabihin ay “Happy Birthday to you.”

Si Deej ang unang bumati sa social media para sa 28th birthday ni Kath.

Kaya siguro ay nag-expect ang fans na gagawin din ng aktres ang ganung gesture para batiin ang Kapamilya actor sa birthday nito. Pero bigo ang KathNiel fans. Walang post si Kath o kahit anumang socmed cryptic post na pwedeng sabihing para sa special day ni Deej.

Tanggap naman ng mga faney kung hindi batiin ng aktres ang dating kasintahan dahil hiwalay na nga ang KathNiel. Obvious na dinedma nga raw ng aktres si Daniel. Kahit pa visible ang limang malalaking LED billboards na ni-rent ng fans para ipalabas sa mga giant screens ang kanilang pagbati ng “Happy Birthday” kay Deej.

Nakita ang mga LED birthday greetings para sa aktor sa EDSA Ortigas, EDSA Cubao, EDSA GMA, Katipunan at C5 Libis nitong Biyernes from 12 AM to 11PM.

Samantala, nitong Biyernes ng gabi ay spotted ang Asia’s Phenomenal Superstar kasama ang ilang non-showbiz friends at trainor nito sa isang gym. Sunod-sunod kasi ang shooting ng mga bagong brand endorsements ng aktres kamakailan lang at ginamit lang niya ang kanyang free time sa pagdyi-gym at training.

Tsika ng netizens, mas bet daw ni Kath ang mag-gym kesa mag-post ng birthday greetings sa socmed para kay Daniel.

May solid KathNiel fans naman na nagkomento na baka naman daw binati ni Kath ang dating dyowa pero hindi na isinapubliko pa para iwas intriga na pwede rin naman.

Sana hayaan na lang muna ng mga fans na i-enjoy nina Kath and Deej ang kanilang pagiging single at dedma muna sila sa pang-iintriga sa dalawa, ‘noh?!

‘Yun na! (Ogie N. Rodriguez)