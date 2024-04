Nalampasan ng mga Pilipino ang mga kinakaharap na pagsubok dahil na rin sa patuloy na pagpapatayo ng gobyerno ng imprastraktura at pagpapatupad ng programa para malabanan ang kahirapan, ayon kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Sa kanyang talumpati para sa ika-503 komemorasyon sa tagumpay ng Pilipinas sa battle of Mactan sa Lapu-lapu City, sinabi ni Pangulong Marcos na nagagalak siya at namamayani pa rin sa puso ng mga Pinoy ang katapangan at magiging makabayan.

“Ako’y nagagalak na ang diwang makabayan ay buhay na buhay hindi lamang dito sa Mactan, hindi lamang sa Cebu, hindi lamang sa Visayas, kundi sa buong Pilipinas. Ito ay nakikita sa pagtitiwala natin sa ating sariling lakas at paniniwalang nakasalalay sa ating pagpupunyagi ang pag-unlad ng ating bansa,” wika ni Pangulong Marcos.

Sa modernong panahon ngayon, binanggit ng Pangulo na may mga bagong pagsubok na hinaharap ang bansa na hindi kailangan ang dahas o armas.

“Nangangailangan ito ng ating katapangan, ng ating pagkilos, at higit sa lahat ang ating pagkakaisa,” ni Marcos.

“Ito ang kalasag natin laban sa kahirapan, ang paglaban sa ating mga sakit, sa ating gutom, sa kamangmangan, sa kawalang pag-unlad, at kasalatan ng mga oportunidad para guminhawa ang buhay ng bawat Pilipino,” dagdag pa niya.