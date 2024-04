Sa presscon ng ‘Videoke Hits’ concert niya ay nausisa namin si Ice Seguerra tungkol sa mga basher na hindi nagustuhan ang pagsusuot, pag-aayos niya bilang babae sa guesting niya sa ‘Eat Bulaga’ two weeks ago.

Nag-guest sa ‘EB’ si Ice at nagpaka-Aiza Seguerra uli sa kick-off birthday ni Bossing Vic Sotto.

Sabi ni Ice, palagi naman daw may mga negatibong komento at nakarating nga raw ‘yon sa kanila ng misis niyang si Liza Diño.

Pero wala raw siyang makitang offensive sa ginawa niya.

“Sana kung pinilit ako, pero hindi naman. I gave my consent. And I said yes dahil right now I think I’m in a place na I’m very comfortable and confident with my gender identity, with my sexuality. That wearing that — that women’s clothes, parang hindi na siya ano sa akin… it just a role that I played,” sabi ni Ice at nilinaw na bilang artista ay may pagkakataon na kailangan niyang magsuot, mag-ayos ng ganun.

Saka sanay na rin naman si Ice sa mga Drag Queen kaya parang ganun ang ginawa niya at hindi na dapay intrigahin pa, ha!

Sabi nga namin kay Ice, wala kaming nakitang offensive sa ginawa niya.

Nakakatuwa nga pala ang kuwento ni Ice na sa tagal niyang nagpupunta sa ‘Eat Bulaga’ ay parang first time lang yata nagpa-picture sa kanya si Joey de Leon.

Twice pa nga raw na nagpa-picture si Tito Joey sa kanya at twice ring nag-post dahil natuwa ito nang magdamit at ayos babae siya.

So tigilan na ang pamumuna sa ginawang iyon ni Ice, ‘noh?!

Anyway, sa May 10 & 11 na ang ‘Videoke Hits’ concert ni Ice sa Music Museum at wish nga nila ni Liza na suportahan iyon ng fans.

‘Yun na!