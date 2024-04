Kahit malinaw naman sa akin ang popular na kahulugan, isinangguni ko pa rin sa UP Diksiyonaryong Filipino ang salitang ‘direksiyon’. Ayon dito, ang direksiyon na mula sa salitang Español na ‘direccion’ ay maaaring mangahulugan ng patnubay o pamamahala, instruksiyon sa paggamit ng aparato, linyang sinusundan upang marating ang destinasyon o paroroonan.

Nasa ubod ng salitang direksiyon ang salitang Latin na ‘de-regere’ na kalaunan ay naging ‘directus’. Ang ibig sabihin ng ‘regere’ ay pagtutuwid. Kaya naman ang bawat salitang kaakibat ng ‘direct’ ay pagmamatuwid o pagsunod sa direksyon.

Nariyan ang mga salitang ‘direktor’ at ‘rektor’ na nagbibigay ng direksiyon. May salitang nangangahulugan ng utos gaya ng direktiba. Maging ang mga salitang ‘deretso’ at ‘direkta’ o rekta ay halos magkatulad ang kahulugan.

Alam natin kung paano gamitin ang mga salitang nabanggit sa itaas. Pero gayong alam natin ang kahulugan, ibang usapin kung marunong tayong sumunod sa direksiyon. May direksiyong madaling sundin, maraming hindi. May direksiyong mistulang simple lang, may komplikado at magkakaugnay.

Kung sa lugar naman, may lugar na madaling mapupuntahan dahil simple lamang ang direksiyon upang makarating. May lugar na sa kaunting pindot lang sa gadyet, ituturo na sa iyo ang pinakamabilis na daan basta susundin mo ang mungkahing direksiyon. Sa karera naman halimbawa, may simula at may hangganan. Karaniwan, kung sino ang unang makarating, siya ang panalo. Wala nang kompilkadong direksiyon.

Sa matalinghagang kahulugan, may ilang pagkakataon na narinig ko na ang katagang ‘walang direksiyon ang buhay’. Minsan na rin akong nasabihan nito noon dahil napakatagal kong makatapos ng pag-aaral sa kolehiyo, walong taon. Marami akong kursong pinasok, tatlo. Paiba-iba rin ako ng trabaho at ng mga gawaing ginugustohabang tinatapos ang kurso.

Hindi man direktang sabihin, ang kawalan ng direksyon ngbuhay ay iyong hindi umaayon sa nakagisnan. Mula pagkabata, nakagisnan na nating kailangang mag-aral. May bilang ng taon. Kailangang makatapos sa itinakdang taon na ito. Maaaring hindi ito masunod, maaaring nagtrabaho o nagnegosyo muna, pero dahil sa direksiyon ng buhay, kailangang may makamit ka: diploma, kayamanan, tagumpay.

Itinatakda ito ng mga tao na para bang obligasyon mong ipakita ang direksiyon mo sa buhay batay sa kanilang pamantayan. Kaya kung hindi makakatapos ng kolehiyo, kung paiba-iba ang trabaho, kung walang malinaw na kabuhayan, kung kakaiba sa karaniwan, madalas, sasabihin na walang direksiyon ang buhay.

Hindi akma sa lahat ang linyar at deretsong pagtatakda ng buhay. Maraming walang pagkakataong makapag-aralnang tuloy-tuloy. May kailangang magtrabaho, mayroong nakita ang sarili sa mga gawaing masasabing hindi pangkaraniwan. Ayos lang lahat ito lalo’t marangal.

Huwag masyadong dibdibin ang pagtatakda ng direksiyon sa buhay. May kaniya-kaniya tayong pinagdaraanan. Hindi lahat ay deretso, may liko-liko, lubak-lubak, malalabo o mahihirap na direksiyon dahil ito ang kapalaran. Ang mahalaga, tuloy lang.

Ano man itong direksiyon natin sa buhay, ang mahalaga, naging mabuti ka. Hindi nanlamang. Hindi ba dapat ito ang pamantayan, hindi kung may direksiyon ba ang ating buhay?

***

