DepEd kinalampag Cebu cops sa tinodas na grade 7

Kinondena ng pamunuan ng Department of Education (DepEd) ang ginawang brutal na pagpatay sa isang grade 7 na pinagbabaril habang nag-aaral at gumagawa ng kanyang modules makaraang pasukin ang kanilang bahay, kamakalawa sa Talisay City, Cebu.

Sa inilabas na pahayag ng DepEd, nakikiramay sila sa pamilya, mga kaanak at kaibigan ng 14-anyos na biktima at kailangang mabigyan anila ng katarungan at hustisya ang sinapit ng estudyante.

Kasabay nito’y nanawagan ang DepEd sa Cebu Police na imbestigahan agad ang kaso upang mahuli ang salarin.

Matatandaang binaril sa ulo ng hindi pa nakikilalang suspek ang 14-anyos na dalagitang gumagawa ng kanyang school module sa loob ng kanilang bahay kung saan nanloob ang suspek.

Sa report ng Cebu Police, naganap ang insidente alas-6:00 kamakalawa ng umaga sa inuupahang bahay ng pamilya ng biktima sa Barangay Cansojong.

Sinabi ng kapatid na babae ng biktima na pinasok umano sila ng isang maskaradong lalaki at ninakaw ang ilang mahahalagang bagay saka binaril ang bata. (Vick Aquino)