Daniel may b-day party sa Batangas

Last Friday ang 29th birthday ni Daniel Padilla at masaya nga ito noong araw na iyon dahil mas pinili nito na dumayo sa liblib na lugar ng Arayat, Pampanga (malapit sa paanan ng bundok Arayat) para tulungan ang bagong lipat na animal shelter kung saan nakatira ngayon ang mga na-rescue, mga napabayaan at mga na-impound na mga aso at pusa sa Quezon City at iba pang siyudad sa Metro Manila.

Malayo, mainit, maalikabok ang lugar kung saan nag-celebrate ng kaarawan ang aktor kasama ang mga solid supporters, kaibigan at pamilya. Malayo nga ito sa magagarbong celebrations ng mga kapwa niya celebrities.

Pero bakas na bakas ang kasiyahan sa mukha ni Deej na walang keber sa pagpapakain at pagpapaligo ng mga aso.

Walang kaarte-arte sa katawan ang aktor, matiyaga itong nag-igib ng tubig sa poso at nagpaligo ng ilang aso. Hindi nga namalayan ni Daniel na ‘yung tuwalyang nakasampay sa balikat niya ay ang parehong towel na ginamit niya sa pagpupunas sa mga bagong paligong aso. Sa sobrang init kasi ay naghilamos ang aktor at aksidenteng ginamit ang towel sa kanyang balikat.

Naaliw ang fans na nanonood sa kanya, pero walang keber ang aktor ha. Ni hindi man lamang ito nandiri.

Masaya ang fans dahil nakipagkulitan sa kanila ang birthday boy at nag-stay ng matagal kahit sobrang init at maalikabok sa nasabing animal shelter.

Bukod nga sa animal feeds, treats, gamot, vitamins, ay pinagamot din ng aktor ang mga aso at pusa na may sakit. Nagpagawa rin si Daniel ng malaking cat cage para malayang nakakapaglaro ang mga pusa sa loob ng shelter farm.

Samantala, hindi naman makapapayag ang pamilya at mga kaibigan ni Deej na hindi nila mai-celebrate ang kaarawan ng aktor.

Ngayong Linggo ang intimate birthday party ng panganay na anak ni Karla Estrada na gagawin sa isang malapalasyo at bagong tourist attraction sa Batangas.

Sino-sino kaya ang dadalo sa birthday celebration ni Daniel? Abangan.

Again, Happy Birthday Deej!