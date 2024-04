Inamin ni Senador Francis “Chiz” Escudero na isinugod siya sa ospital dahil sa pagtaas ng kanyang high blood pressure.

“Mataas ang presyon, daan daan,” pag-amin ni Escudero nang matanong sa interview sa DWIZ nitong Sabado.

Aniya, totoo rin na in-airlift siya mula Sorsogon patungong Metro Manila para mailipat sa isang pribadong ospital dito.

“Walang makuhang flight kaya nanghiram,” ani Escudero na may halong biro.

Ang pagkaka-ospital umano niya ay isang patunay na kahit may healthy lifestyle ang isang, walang katiyakan na hindi sila maoospital.

“Ika nga ng mga doktor parang kidlat ito tumatama kahit kanino ang mataas na presyon at huwag kang magmalaki na kesyo nag-eehersisyo ka, kesyo healthy ka kesyo ganun, ganyan. Parang kidlat ika nga tumatama na lamang at hindi mo alam kung saan, paano, kelan at bakit,” paliwanag pa niya.

Noong first week ng Abril, naglabasan ang mga balita na isinugod sa St. Lukes Hospital si Escudero. Hindi naman matiyak kung ito ay na-stroke, inatake sa puso o nagkaroon ng aneurysm.