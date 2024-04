Hinamon ng isang kongresista ang China na kaya nilang tuparin ang napagkasuduan sa Estados Unidos sa pamamagitan ng paglayas ng kanilang mga barko sa Scarborough at Ayungin Shoal sa West Philippine Sea.

Ito ang iginiit ni Cagayan de Oro City Rep. Rufus Rodriguez matapos ang pagpupulong nina Chinese President Xi Jinping at US State Secretary Anthony Blinken kung saan napagkasunduan na iwasan ng magkabilang panig ang ‘miscalculation’ sa pamamagitan ng patuloy na diyalogo sa isyu ng mga girian kabilang ang usapin sa South China Sea.

Para matupad ng China ang nasabing kasunduan, sinabi ng Cagayan de Oro City solon na dapat nilang tigilan ang panghihimasok sa WPS at ang 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas.

“That is the only way Beijing can avoid miscalculation with the US, which is treaty-obligated to defend the Philippines. That also means that China will have to give up the sea features inside the Philippines’ EEZ that it has occupied, one of two of which Beijing has militarized,” ani Rodriguez.

Ito’y nangangahulugan din umano na dapat tuluyan nang i-abandona ng China ang Scarborough Shoal o kilalang Bajo de Masinloc sa Zambales at tigilan ang pagha-harass sa resupply missions sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.

“There is no doubt that these are within our exclusive economic zone under the United Nations Convention of the Law of the Seas ((UNCLOS). Why China continues to claim them defies logic. Clearly, Beijing has to stop its intrusions into our EEZ, including the WPS, and its harassment of our troops and fishermen to stop a possible miscalculation with the US,” diin ni Rodriguez. (Eralyn Prado)