Bong, Lani nilantad sikreto ng 38 taong pagsasama

Bagay na bagay sina Senator Bong Revilla, Jr. at Congresswoman Lani Mercado bilang mga ambassador, image model ng Bridal Fair, na gaganapin sa May 17-19 sa SM Megamall.

Bagay na bagay nga sa kanila ang tema na #MayForever, dahil may ‘forever’ naman talaga sa kanila. Imagine, 38 years na nga silang kasal.

Siyempre, nagkuwento sila ng istorya ng kanilang buhay pag-ibig.

Kinuwento ni Bong kung paano niya niligawan si Lani, na ang nanay pala muna ng misis niya ang inuna niyang ligawan.

At siyempre, nag-share rin sila sa kung paano ba dapat alagaan ang relasyon. Na sabi nga ni Lani, sa lahat ng pinagdaanan nila, kung may isang susuko, dapat may isa rin na hindi susuko.

“Palaging nasa center niyo ang Panginoon,” sabi ni Bong.

Pero isa raw magandang sangkap sa relasyon ay huwag na huwag pinag-uusapan sa publiko ang problema o away ng mag-asawa.

“Na kung may problema kayo, kayo na lang mag-usap sa bahay niyo. Kasi if you plan to patch things up, eh, kung nasabi niyo na sa madla ang problema niyo, hindi maganda, eh. Mas mabuti kung kayong dalawa lang ang nagkakausap, nagkakaunawaan,” sey pa ni Lani, na sinang-ayunan naman ni Bong.

Dapat din daw umiwas sa mga Marites. Nakakasira rin daw `yon ng relasyon, lalo na kapag nagpaapekto kayo.

Pero siyempre, si Bong daw kasi ay mahusay manuyo. Na umaabot sa punto na nanghaharana ito.

Siyanga pala, lalong umiinit ang mga action-packed na kaganapan kay Tolome (Bong) dahil malapit na niyang malaman ang isang pasabog na sikretong magbabago ng kanyang buhay sa huling dalawang linggo ng ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’.

Matapos madisgrasya si Msgt. Pretty Competente sa isang organized hit and run, desidido ngayon si Tolome na gawin ang lahat upang hanapin kung sino ang may pakana nito. Sa isang hindi inaasahang twist na gugulat kay Tolome, isa pala sa pinakamalapit niyang katiwala ang utak sa krimen na nag-iwan kay Msgt. Pretty sa ospital.

Madidiskubre na kaya ni Tolome ang ahas na matagal nang nagtatago sa kanyang poder? Ano naman kaya ang maisisiwalat na sikreto ni Capt. Ace Catacutan na magbabago sa takbo ng misyon ni Tolome?

Abangan ang mas mabibigat na aksyon at emosyonal na eksena mula sa susunod na episode ng ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis,’ ngayong Linggo, 7:15 PM sa GMA Network. (Dondon Sermino)