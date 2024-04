BINI magandang impluwensiya sa kabataang Pinoy

Umabot na sa 10M ang view ng ‘Pantropiko’ ng BINI sa YouTube channel nilang BINI Official.

Bukod pa `yon sa 1.7M views sa ‘Pantropiko’ Dance Practice sa BINI Official.

May 3.7M views naman sa isa pang channel (Cakes & Eclairs Music).

Sa ABS-CBN Star Music naman ay may 3.5M views na ang BINI-‘Pantropiko’ (lyrics).

Nagiging paboritong content din sila ng iba’t ibang channel sa YT, na hinihimay-himay ang mga kanta, sayaw nila, at kung bakit nga ba sila sikat na sikat ngayon.

At yes, may karapatan talaga silang tawagin na ‘Nation’s Girl Group’, dahil totoo namang nabingwit nila ang puso ng mga Pinoy, kaya palaging viral ang mga kanta nila tulad ng ‘Karera’, ‘Pantropiko’, ‘Salamin’.

Ang BINI ay kinabibilangan nina Aiah, Colet, Maloi, Gwen, Stacey, Mikha, Jhoanna, Sheena.

Madali ngang naka-relate ang mga kabataang Pinoy sa kanila, dahil ang mga kanta nila ay tungkol sa pag-ibig, sa pagiging malaya, at pagtanggap sa sarili.

At `yun nga ang tiningnan ng Puregold, lalo na pagdating sa mga kuwentong panalo. Panalo nga ang kuwentong tagumpay dahil sa abilidad na maging matatag at tanggapin ang sariling identity.

Recently nga ay naglabas ang Puregold ng teaser ng orihinal na kanta ng SunKissed Lola, na tungkol naman sa pagbibigay-inspirasyon na iangat ang sarili.

At sa paglabas naman ng teaser ng BINI, may patikim na ang kanta sa paghihikayat naman sa mga tagapakinig na yakapin ang pagbabago at magtiwala sa sarili.

Magandang impluwensiya nga ang mga kanta ng BINI na tumutulong sa mga kabataan na maging matatag, at magtiwala sa sarili.

Nais nga ng Puregold na itaguyod ang Original Pilipino Music (OPM) at ang paglapit sa iba-ibang mga komunidad at uri ng musika. Sa pagsusumikap na ito, hangad ng nla na bigyang-diin ang mga kuwentong panalo ng mga talentadong musikero at magbigay-inspirasyon sa mga Pilipino na tahakin ang kani-kaniyang daan tungong tagumpay.

Sa lahat ng ito, naghahanda na ang mga tagasubaybay ng Puregold sa mas marami pang kolaborasyon ng kompanya sa mga bigating Pilipinong musikero, at nag-aabang ang mga nagmamahal ng musika sa mga bagong anunsyo.

Bongga! (Dondon Sermino)