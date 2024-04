Arvin Tolentino sinagip NorthPort vs Blackwater

Mga laro Libggo: (PhilSports Arena)

3 pm – Meralco vs Magnolia

6:15 pm – SMB vs NLEX

NAPAKAWALAN ng NorthPort ang naipundar na 19-point lead, naghabol pa sa dulo bago nag-take charge si Arvin Tolentino sa final 1 1/2 minute at binawi ng Batang Pier ang 115-113 panalo kontra Blackwater sa dayo ng PBA Philippine Cup sa Caloocan Sports Complex, Sabado ng hapon.

Nilagot ng NorthPort ang five-game losing streak at umangat sa 5-6, kumakapit sa No. 8 – isa sa posibleng humirit ng playoff para sa last berth sa quarters. Inumpisahan ng Bossing ang torneo sa three straight wins pero hindi na nanalo sa huling anim.

Tumapos si Tolentino ng 27 points, 10 dito sa fourth quarter huli ang sinolo niyang 8-0 finishing run na nagsara laro.

Bago ang pananalasa ni Tolentino ay inilagay ng three-point play ni Troy Rosario ang Bossing sa unahan 113-107.

Inumpisahan ni Tolentino ang ratsada sa floater, drive, free throws at step-back jumper 115-113, 9 seconds na lang.

Sablay ang pampanalo sanang tres ni Rey Nambatac sa kabila.

May 11 rebounds, 7 assists at 2 blocks pa si Tolentino.

Umayuda ng 16 points, 6 assists si Joshua Munzon, 15 markers kay Damie Cuntapay na 5 for 8 sa 3s. May 14 markers si Zav Lucero sa Batang Pier na namigay ng 36 assists.

Nasayang ang season-high 33 points ni Rosario, pinakamalaki niya rin suot ang Blackwater uniform. Season-best din ang 26 points, 15 rebounds si Christian David.

Lumayo hanggang 67-48 sa bukana ng third quarter ang Batang Pier pero ibinaba ng Bossing sa 88-81 papasok ng fourth.

Sa panalo ng NorthPort, nalibre sa quarterfinals ang Ginebra (6-3) at out na sa next round ang Phoenix (3-7). Ayon kay chief statistician Fidel Mangonon III, 6 na muli ang magic number of wins para sa outright quarters berth.

(Vladi Eduarte)