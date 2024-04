Zaijian Jaranilla, Miggy Jimenez laplapan nakakabitin

Ang lakas talaga ng kapit ng mga faney sa tandem nina Zaijian Jaranilla at Miggy Jimenez.

Aba, pinasilip pa lang ang teaser ng bago nilang serye, buhay na buhay agad ang mga TimPoch fan.

Ngayon pa lang, super kilig na ang mga fan nila sa paparating na sequel ng ‘Senior High’ na ‘High Street’.

Pero bago sila magpakilig sa ‘High Street’, nagbigay muna ang Dreamscape Entertainment ng patikim sa webisode nitong ‘Life After Senior High’, kung saan sa isang episode ay tampok kung ano na ang nangyari sa tambalang Tim at Poch, makalipas ang apat na taon.

Sa episode na `’yon ay hindi nagpaawat sa pakilig sina Zaijian at Miggy.

Makikita nga ang eksena na naghanda ng congratulatory dinner si Poch (Miggy) matapos maging Magna Cum Laude ni Tim (Zaijian) sa college at todo lambingan afterwards!

Pero, nabitin nga ang netizens sa kissing scene nila nang biglang tumawag ang nanay ni Tim at pinapauwi siya sa bahay.

May kakaibang dala nga ang tandem nila, na parang ang sarap nilang panoorin na naghahalikan, ha!

Samantala, hanggang ngayon, kuhang-kuha pa rin ng fans ang inis kay Angeli Bayani na gumaganap bilang Edith, na laging nega sa relasyon ng kanyang anak na si Tim kay Poch.

“After 4 years you’d think Edith would have already come to terms with TimPoch relationship… but here she is being a major block,” comment ng faney.

At siyempre, sa scene pa rin na `yon, damang-dama ang pagtatampo ni Poch nang kailangang umuwi ni Tim. Eh iba rin kasi ang acts of service ni Poch, tapos bigla siyang iiwan, dahil sa tawag ng ina.

Pero, siyempre, iba rin ang kilig na naramdaman ng mga fan nang magpalitan sila ng “I love you” sa isa’t isa. Ang sweet, di ba?

Siyanga pala, sa sobrang trending nang pakilig ng dalawa sa ‘High Street’, umabot na sa mahigit 2 million ang combined views nito sa Facebook pages ng ABS-CBN at Dreamscape in less than 24 hours!

“OMG!!!!! My TimPoch heart!!! So excited for High Street,” sey nila.

At bongga talaga, dahil hanggang Indonesia at Latin America, umabot din ang TimPoch fever, ha!

Mapapanood ang ‘High Street’ simula May 13 sa A2Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at iWantTFC. (Dondon Sermino)