NADAGDAGAN ang tiwala ng Ukraine na mananalo sa giyera laban sa Russia sa tulong ng mga missile na ibinigay ng Amerika.

Sa katunayan ay sinimulan nang gamitin ng Ukraine ang mga longer-range ballistic missile laban sa Russia.

Ang nasabing mga missile ay palihim na ibinigay ng US sa Ukraine bilang bahagi ng US support package sa Ukraine na dumating dito kamakailan.

Unang tinarget ng missile ang Crimea na kinubkob ng Russia.

Inaasahan ng Ukraine na marami pang missile at armas ang darating mula sa US matapos na aprubahan ng US Senate ang $61 bilyon na aide package.

Kasunod ito ng pagpirma ni US President Joe Biden sa panukalang maging batas ang $95-bilyon aid package na ipinasa ng US Senate.

Nilalaman ito ng $61-B aid package para sa Ukraine, $26-B sa Israel at $8-B para sa Indo-Pacific.