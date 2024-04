‘Secret deal’ sa China ilantad na!

Kahit magkakaiba kulay politika, dapat nagkakaisa ang bawat Pilipino, lalo na kapag soberenya ng bansa at mga mamamayan ang nakasalalay.

Ang ideyang ito ay dapat magsilbing panggising sa ating mga kababayan

lalo’t higit sa mga opisyal ng pamahalaan na nanungkulan sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng tumitinding panghihimasok ng China sa West Philippine Sea.

Ang mga opisyal ng gobyerno gaya nina Sen. Alan Peter Cayetano na naging Foreign Affairs (DFA) Secretary ni Duterte at Bases Conversion and Development Authority (BCDA) chairman Delfin Lorenzana, na dati namang Defense Secretary ay dapat isantabi ang political partisanship at hayaang manaig ang national interest.

Sa ganang atin, napapanahon na para pumiyok sina Cayetano at Lorenzana kaugnay sa pangingialam ng China sa Philippine territories, at suportahan ang

pagpupursige ng Marcos admin na lumabas ang katotohanan sa sinasabing ‘secret agreement’.

Bilang naging pinuno ng mga pangunahing ahensiya ng gobyerno na direktang nakakaalam sa mga isyu sa WPS, hindi imposibleng walang alam ang dalawang opisyal sa sinasabing kasunduang lihim na pinasok nina Digong at Chinese President Xi Jinping bago pa man umupo sa kapangyarihan si Ferdinand Marcos Jr. nitong 2022.

Isa sa dapat linawin ay kung totoo ang kasunduan na kailangang humingi pa ang ating gobyerno ng permiso sa China para sa mga resupply mission sa Ayungin Shoal.

Binabawalan din ba ang Pilipinas sa pagbiyahe ng construction supplies sa permanent structures sa lugar gaya ng kumakalat.

Masyado naman silang kahiya-hiya

‘pag sinabi nilang wala silang nalalaman sa kontrobersiyal na kaşunduan dahil nabanggit na ito ng

Chinese Embassy sa Manila.

Sa kabilang banda ay pumiyok na rin si Duterte tungkol sa deal at tinawag itong ‘gentlemen’s agreement’.

Pero ang nakakadismaya sa rebelasyon ay nagdulot lang ito ng pagkalito, kaya’t marami ang nangangapa sa dilim.

Gayunpaman ay walang sawang naghahanap ng linaw sa ‘secret agreement’ si Pangulong Bongbong Marcos.

Aniya nagulantang siya na ang katulad na kasunduan ay inililihim sa mga Pilipino.

Ang kanyang concern ay labag ito sa Konstitusyon at inilalagay ang soberenya ng bansa at mga tao sa matinding panganib.

Sa gitna ng usaping ito, dapat naman mahiya sa milyon-milyong Pilipino ang mga dating opisyal ni Digong kapag totoong may alam sila sa secret deal pero mas piniling manahimik at binalewala ang kapakanan ng ating bansa.

Katulad din lang sila nina Senador Bong Go at Bato Dela Rosa na kapwa kunsintidor sa Duterte admin na mas piniling manahimik tungkol sa secret agreement habang patuloy ang China sa pang-aagaw sa teritoryo na para sa mga mamamayang Pilipino.

Alam natin na ang mga politiko ay politiko.

Gusto nilang tumakbo at manalo sa eleksiyon.

Pero kung ganitong klase ang mga politiko na nagagawang magsikreto at mas binibigyang prayoridad ang personal na interes sa halip ang transparency at national welfare ay dapat ıwaksi.

Nakakalungkot din na imbes hangaan sa pamumuno ay Sinisilip si PBBM dahil sa pagkomento sa ‘secret deal’ gayong tahimik daw ito sa maraming isyung ibinabato sa kanya.

Pang row 4 ang hanash ng mga kritiko dahil bilang lider ng bansa, tungkulin ng Pangulo na magbigay ng reaksiyon kung may kinalaman ito sa ating bansa.

Normal sa lider ng isang bansa na dipensahan at magsalita patungkol sa national interest sa tuwing may pagbabanta dahil ito ay kanyang trabaho. Anumang kabiguang umaksyon ay

Ikukunsiderang pagtataksil sa bayan at sa mamamayan.

Sa totoo lang , lahat ng opisyal na pahayag ng Presidente

ay isinasapubliko at ipinapakitang wala siyang pinepersonal sa anumang kampo o partido kapag iginigiit nito ang soberenya ng ating teritoryo na base sa batas at kasaysayan ay pag-aari natin.

Kaya sorry na lang sa promotor ng fake news.

Malinaw na hindi sasayangin ng Pangulo ang kanyang oras at taumbayan sa paggamit sa kanyang posisyon para sumagot sa kasinungalingan!