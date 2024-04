Scottie Thompson, Ginebra ibabalik sa lupa Converge

Mga laro Sabado:

(Caloocan Sports Complex)

3:00pm – Blackwater vs NorthPort

(Cagayan de Oro City)

6:15pm – Converge vs Ginebra

SPLIT muli ang dalawang laro ng PBA Philippine Cup ngayong Sabado.

Sa Caloocan City Sports Complex maglalagutan ng five-game losing streak ang Blackwater at NorthPort.

Dadayo ng Cagayan de Oro ang 1-8 Converge at 6-3 Ginebra para magsalpukan sa Aquilino Pimentel Jr. International Convention Center.

Binalikat nina Bryan Santos, Alec Stockton at Justine Arana ang FiberXers sa breakthrough win sa torneo, biniktima ang Meralco 104-99 noong Linggo.

Itataya nina Scottie Thompson, Christian Standhardinger, Japeth Aguilar, Jamie Malonzo ang three-game winning run ng Ginebra, huling nilango ang TNT 87-83 noong April 13 para kapitan ang third spot sa standings, nakikipaghabulan sa top two para sa twice-to-beat incentive sa quarterfinals.

Humabol sa last eight din ang misyon ng Blackwater at NorthPort.

Kapag naipanalo nina Arvin Tolentino, Cade Flores, Allyn Bulanadi, William Navarro ang final game sa elims, aangat sa 5-6 ang Batang Pier at mananalangin na sasapat ang 5 wins para tumabla sa isa sa last berths ng eight-team quarters.

Kapag nanalo ang Bossing, aakyat sila sa 4-5 at magkakaroon ng momentum bago ang last two outings nila sa elims kontra San Miguel (7-0) sa Miyerkoles at Phoenix (3-6) sa Sabado.

“The focus is to stay positive, patient, and continue to learn and grow,” giit ni Blacwater coach Jeff Cariaso na sasandal muli kina Troy Rosario, Rey Nambatac, James Kwekuteye. (Vladi Eduarte)