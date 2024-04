Ibinida ng Presidential Communications Office (PCO) ang pagbaba umano ng crime rate sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. kumpara sa datos na naitala noong hindi pa ito nakaupo sa Malacañang.

Ayon sa PCO, batay sa datos ng Department of the Interior and Local Government (DILG), nabawasan ang index crime volume na mula sa 196,519 sa pagitan ng July 1, 2016 hanggang Abril 21, 2018 ay bumaba sa 71,544 sa pagitan ng Hulyo 1, 2022 hanggang Abril 21, 2024.

Bumaba rin umano ang average monthly crime rate sa mga nasabing panahon na mula sa 21.92% ay naging 15.04%.

Kabilang sa mga focus crime na bumaba rin ang mga kaso ay ang pagnanakaw, physical injury, robbery, rape, murder, carnapping at homicide.

Samantala, ipinahayag ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na ang pagbaba ng crime rate sa buong bansa ay dahil na rin sa pinaigting na crime prevention program ng pamahalaan at iba pang hakbangin kontra krimen sa pagtutulungan ng kanyang tanggapan at ng Philippine National Police. (Prince Golez)