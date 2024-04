Pulis inupakan, tinutukan kapwa lespu kalaboso

NAHAHARAP sa kasong administratibo at kriminal ang 29-anyos na rookie cop matapos umano nitong suntukin at tutukan pa ng baril ang kapwa niya pulis nang tumanggi na ulit na magpatagay ang huli sa Barangay Sambag 1, Cebu City noong Miyerkoles nang gabi.

Inaresto ng mga tauhan ng Abellana Police Station (APS), Special Weapons and Tactics (SWAT) Team at City Mobile Force Company (CMFC) ang suspek na si Police Patrolman Louie Sequito, tubong-Iloilo City, dahil sa reklamo ni Police Patrolman Zusime Brix Canete Peñaflor, 25 anyos at tubong -Bacolod City.

Sa report kay Police Major Mark Don Alfred Leanza, hepe ng Abellana Police Station, lumabas si Peñaflor sa kanyang boarding house para mag-withdraw ng pera sa Automated Teller Machine (ATM) malapit sa lugar bandang alas-diyes.

Habang naglalakad, nakita ni Peñaflor si Sequito na noon ay nakikipag-inuman sa mga kaibigan sa gilid ng kalsada kaya binati niya ang mga ito.

Tinawag ni Sequito si Peñaflor at pinatagay ito na pinagbigyan naman ng huli.

Matapos na makatagay ng dalawang baso, nagpaalam na si Peñaflor dahil kailangan umano niyang mag-withdraw ng pera.

Sinundan ito ng suspek, sinuntok sa ulo at tinutukan pa ng baril sabay hamon na kasuhan siya at makikita nito ang mangyayari.

Nagsumbong si Peñaflor sa APS at inaresto si Sequito na naabutan pang lasing na habang patuloy pang nakikipagwalwalan sa mga kaibigan nito. (Dolly Cabreza)