Pinawalang-bisa ng Philippine National Police (PNP) ang license to own and possess firearms (LTOPF) ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy at isa pang akusado na si Ingrid Canada.

Ayon kay PNP spokesperson Col. Jean Fajardo, pinirmahan na nitong Biyernes ng hapon, Abril 26, ni PNP chief General Rommel Francisco Marbil ang rekomendasyon ng Firearms and Explosive Office (FEO) upang tuluyan nang bawiin ang permit ni Quiboloy.

Nabatid na may 19 na baril si Quiboloy na binigyan ng lisensiya ng PNP.

Ipinag-utos din na isuko ng mga malapit na kamag-anak o legal representative ni Quiboloy ang mga baril nito na tinanggap ng lisensiya.

Ayon kay Fajardo, naging basehan ng pagbawi ng lisensya sa mga baril ni Quiboloy at Canada ang kinakaharap nilang mga kaso.

“Ang naging basehan nito ay `yung Section 4G ng RA 10591 na nakasaad doon na ang section na `yun ay nagsasaad na mga qualification at mga requisite para ang isang individual ay mabigyan ng pribilehiyo na magmay-ari at mag-possess ng firearms at magparehistro ng baril at malinaw doon sa Section 4 at nakalagay doon ang sinumang akusado na ang imposable penalty ay mahigit dalawang taon ay hindi pinapayagan na magkaroon ng pag-aari at magparehistro ng baril,” paliwanag ni Fajardo.

Binigyan ng anim na buwan ng PNP si Quiboloy, ang abogado nito at mga kaanak para isuko ang mga nasabing armas.

Ayon naman kay Atty. Israelito Torreon, abogado ni Quiboloy, maghahain sila ng motion for reconsideration at iba pang legal na paraan hinggil dito.

“We might file an MR or other remedies that are available to us. `Yun lang kasi hindi ko naman nakikita ang mga baril na `yan. hindi ko nga alam kung saan na `yan kasi hindi naman kami nagkikita ni pastor,” sabi ni Torreon sa isang phone interview ng mga reporters sa Camp Crame.(Edwin Balasa)