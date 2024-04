Kinumpirma ng RP Mission and Development Foundation Inc. (RPMD) ang “Voices of the People” 1st quarter 2024 nationwide job performance assessment ng mga cabinet officials sa administrasyong Marcos.

Base ito sa survey nitong Marso 18–24, 2024, na may 10,000 respondent na lumahok sa face-to-face interviews.

Ang pagtatasa ay nagbigay-diin sa kahanga-hangang mga pagganap ng ilang miyembro ng gabinete, lalo na si Sec. Benhur Abalos Jr. ng Department of Interior Local Government (DILG), na lumitaw bilang top performer. Si Sec. Abalos, na may pananagutan sa mga inisyatibo upang mapanatili ang kapayapaan, siguraduhin ang kaligtasan ng publiko, at pagbutihin ang pamamahala sa lokal, ay nakakuha ng kahanga-hangang 91% job performance and 93% trust ratings.

Sumunod naman si Sec. Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), na itinalaga sa mga estratehiya para sa proteksyong panlipunan at pag-alis ng kahirapan sa mga marginalized na grupo. Nakakuha si Sec. Gatchalian ng 89% job approval at 91% trust ratings.

Nasa ikatlong posisyon si Sec. Christina Frasco Garcia ng Department of Tourism (DOT), na nagpakita ng walang pag-iimbot na dedikasyon sa pagpapaunlad ng turismo para sa kasaganaang pang-ekonomiya at kabutihan ng lipunan. Sa pakikipagtulungan sa mga stakeholder mula sa pampubliko at pribadong sektor, nakamit ni Sec. Frasco Garcia ang 87% job satisfaction at 89% trust ratings.

Katulad naman, si Sec. Amenah Pangandaman ng Department of Budget and Management (DBM), na nangangasiwa sa pambansang badyet, ay nakakuha ng 85% job performance score at 87% trust rating, na naglagay sa kanya sa ikaapat na posisyon.

Si Sec. Boying Remulla ng Department of Justice (DOJ), na responsable sa pagtataguyod ng batas, ay kumumpleto sa listahan ng mga natatanging performer. Nakakuha si Sec. Remulla ng 83% na job satisfaction 85% trust ratings, na nagposisyon sa kanya sa ikalimang ranggo.

Kabilang sa iba pang mga kalihim ng gabinete na nakatanggap ng kahanga-hangang mga iskor sa pagganap ng trabaho ay sina DOF Sec. Ralph Recto (81%), DND Sec. Gibo Teodoro Jr. (79%), Press Sec. Cheloy Garafil (77%), DOH Sec. Ted Herbosa (76%), DICT Sec. Ivan Uy (74%), DPWH Sec. Manuel Bonoan (72%), DOST Sec. Renato Solidum Jr. (71%), SolGen Menardo Guevarra (68%), DTI Sec. Alfredo Pascual (66%), DFA Sec. Enrique Manalo (65%), at DMW Sec. Hans Leo Cacdac (63%). DOTr Sec. Jaime Bautista (61%), Executive Sec. Lucas Bersamin (60%), NEDA Sec. Arsenio Balisacan (58%), DOLE Sec. Bienvenido Laguesma (57%), DHSUD Jerry Acuzar (55%), DOE Sec. Raphael Lotilla (53%), at DA Sec. Francisco Laurel Tiu Jr. (50%). Sa 25 cabinet officials na sinuri, dalawa ang nakakuha ng below 50%- DAR Sec. Condrado Estrella III (48%) at DENR Sec. Toni Yulo Loyzaga (46%).

Sa isang panayam, ipinahayag ni Dr. Paul Martinez, Executive Director ng RPMD at Global Affairs Analyst, ang kanyang suporta sa paggamit ng mga pambansang survey ng opinyon ng publiko upang suriin ang mga kalihim ng gabinete, na may layuning madagdagan ang pananagutan at transparency sa pamahalaan. Sinabi niya, ‘Nagbibigay ang mga survey na ito ng mahalagang feedback, na tumutulong sa mga opisyal na mas mabuti pang matugunan ang mga pangangailangan ng publiko at magpalakas ng pakikilahok.’ Binigyang-diin din ni Dr. Martinez ang kahalagahan ng mga survey na ito sa pagtatatag ng malinaw na mga pamantayan sa pagganap, sa gayon ay pinapabuti ang kahusayan sa pamahalaan. Itinuturing niya ang mga ito bilang mahalaga sa pagtiyak na ang mga aksyon ng gobyerno ay naaayon sa mga inaasahan at pangangailangan ng publiko.”