Panalo sa thumbnail: Vhong naagawan ng eksena sina Vice, Anne

Sa wakas ay natupad na rin ang pangarap ni Vhong Navarro.

Pangarap na inasam niya noong bago-bago pa lang siyang host sa telebisyon.

Matagal na nga niyang pangarap na maagawan ng eksena sina Vice Ganda at Anne Curtis, sa aspetong ito.

Kaya naman tuwang-tuwa si Vhong nang matupad ang wish niyang maging profile picture, at cover ng ‘It’s Showtime’ sa social media accounts nito last April 24.

“In my cover era, puwede pang 1-week na ito,” sabi ni Vhong.

At kahit noong mga sumunod na araw, sa thumbnail ng kanilang episode ay bida pa rin si Vhong.

Nagsimula nga ang biruan na maging cover siya ng ‘It’s Showtime’ matapos niyang magkaroon ng moment noong Miyerkules, kung saan nag-comment siya sa issue sa ‘EXpecially for You’.

Eh, nagpakita rin siya ng husay sa pagsayaw, kaya mas lalong natuon sa kanya ang atensiyon.

“Nagka-moment ako, di ba? Tingnan mo, maraming post sa IG ito. Ito rin ‘yung highlights sa TikTok,” biro niya.

Well, updated talaga ang mga host sa nagte-trend nilang clips sa social media, kaya naman patuloy ang harutan, kantiyawan nila na patok sa madlang people.

At bongga nga sila, dahil bukod sa trending ang kanilang hashtag, pumapalo rin sa mahigit 300,000 peak concurrent views ang kanilang show.

Bongga! (Dondon Sermino)