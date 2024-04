Ninong sa kasal: Martin Nievera nagpasalamat kay Angeline Quinto

Isa ang Concert King na si Martin Nievera sa principal sponsors sa kasal ni Angeline Quinto sa tatay ng anak niyang si Sylvio, na si Nonrev Daquina, noong Huwebes sa Quiapo Church, Manila.

Quiet lang si Martin na isa nga siya sa mga ninong.

Pero dahil naglabasan na rin ang tungkol sa kasal nina Angeline at Nonrev, may message siya sa mga bagong kasal.

Sabi ni Martin sa ipinadala niyang text message sa amin, “Nonrev and Angeline, your journey has just begun! Thank you for making us part of your beautiful beginning.

“Remember it’s not all about the wedding, it’s about the marriage. Enjoy each day with the magic you felt during the, ‘I dos.’

“Embrace each challenge and argument with a smile and a funny moment and make sure before you sleep that you had at least one or two laughs before even reaching the bedroom.

“I am here for you both forever. Love you!”

Kasama ni Martin sa kasal nina Angeline, Nonrev ang girlfriend niyang si Anj del Rosario.

Ayon kay Anj, napakaganda ng kasal at reception nina Angeline, Nonrev.

Um-attend din sa kasalang iyon si Ogie Alcasid.

Noong una ay inakala namin na ninong din si Ogie, pero hindi pala.

Sabi ng singer-songwriter, “Ay hindi ako ninong. Date lang ako ni Regine, but I wish them both the Lord’s blessings and abundance in their family life.”

So nice! (Jun Lalin)