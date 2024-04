Mimbalot Falls nasa kondisyon

KIKILATISIN ng mga karerista ang husay ng kabayong si Mimbalot Falls paglarga ng 2024 Philracom “Chairman’s Cup III” sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas bukas (Linggo).

Rerendahan ni reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee John Alvin Guce si Mimbalot Falls, haharapin nila ang lima pang tigasing kabayo sa distansiyang 2,000 metro.

Nakalaan ang P500,000 guaranteed prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta, ang ibang kasali ay sina La Liga Filipina, Open Billing, Secretary, Uncle Vhines at Wild Is The Wind.

Posibleng magbigay ng magandang laban kay Mimbalot Falls sina Open Billing at Uncle Vhines na gagabayan nina dating PSA-JoY awardee Patricio Ramos Dilema at Jonathan Basco Hernandez, ayon sa pagkakasunod.

Hahamigin ng mananalo kabayo ang P300,000, mapupunta sa pangalawa ang P112,500 habang P62,500 at P25,000 ang third at fourth placer.

Magbubulsa rin ang breeder ng mananalong kabayo ng P25,000 habang P15,000 at P10,000 ang second at third.

Samantala, tiyak na ipinapahinga na ng mga trainer ang pambato nilang pangarera upang maging kondisyon sa araw ng stakes race. (Elech Dawa)