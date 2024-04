Mga fan abangers sa balik ni Angel Canino kontra UST

Mga laro Sabado:

(Araneta Coliseum)

12:00nn – UP vs UE

6:00pm – UST vs DLSU

NAKAABANG ang mga De La Salle University (DLSU) fan kung makakalaro na si reigning Rookie-Most Valuable Player Angel Canino sa rematch kontra University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 86 women’s volleyball second round eliminations sa Big Dome.

Agawan sa natitirang twice-to-beat incentive ang defending champions Lady Spikers at Golden Tigresses, magsisimula ang kanilang paluan sa alas-6 ng gabi.

May bonus na ibibigay sa top two-teams pagkatapos ng 14-game elimination, nakuha na ng last year runner-up na National University (NU) Lady Bulldogs ang isa matapos walisin ang second round at hawakan ang No. 1 seed sa kartang 12-2.

Kasalukuyang magkasalo sa No. 2 spot sa team standings ang DLSU at UST na may identical 11-2 records kaya naman mahalaga ang kanilang huling laro sa elims.

Limang laro nang hindi pumapalo sa Taft-based squad DLSU si Canino, kaya naman umaasa ang mga fan na makakalaro na ito lalo na’t napaka-importante ng kanilang laban.

“Maganda naman iyung progress ng recovery niya (Canino). So far, nagte-therapy naman na siya. Hopefully makabalik talaga siya kung hindi man sa game sa UST, sa semis,” saad ni La Salle deputy coach Noel Orcullo.

Habang hindi nakakalaro si Canino ay si sophomore star Shevana Laput muna ang pinaghuhugutan ng Lady Spikers ng opensa, may average itong 20.4 points per game.

“She’s my batchmate (Canino). I need to step up for her and do justice for her. Personally, I’m playing for the both of us right now. I always say to her, ‘this is also yours,'” ani Laput.

Nagkaroon ng injury sa kanang braso si Canino, nakabenda pero nakaraan ay nasilayan ang pambato ng DLSU na wala nang nakabalot at sumasali na siya sa mga warm-up practice.

Samantala, magbabanatan sa alas-12 ng tanghali ang mga laglag nang University of the Philippines (UP) Lady Maroons at University of the East (UE) Lady Warriors. (Elech Dawa)