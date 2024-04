Meralco Bolts kumikikig pa

KUMIKIKIG pa ang Meralco sa PBA Philippine Cup, sa likod ng 18 points ni Aaron Black ay ipinagpag ang makulit na Phoenix 82-76 sa first game sa Smart Araneta Coliseum Biyernes ng gabi.

Angat sa 4-5 ang Bolts, gumitgit sa eight teams na may tsansang bumiyahe sa playoffs.

Tatapusin ng Meralco ang eliminations kontra Magnolia sa Linggo at San Miguel sa May 4.

Umayuda ng 15 points si Chris Newsome at 14 kay Chris Banchero. Naka-apat na tres si Black, tatlo kay Allein Maliksi tungo sa 13 points.

Napigil sa 3-7 ang Fuel Masters, namemeligro nang mapagsarhan sa playoffs. Huling laro ng Phoenix sa elims ang Blackwater sa susunod na Sabado din.

Sina Ken Tuffin (14 points) at Kent Salado (12) lang ang naka-double digits sa Phoenix. Walong tira lang ang pinakawalan ni Jason Perkins, dalawa ang pumasok. Combined 8 of 30 lang mula sa field sina Javee Mocon, RR Garcia at Ricci Rivero.

“That team has no quit in them. We’re both down in the team standings right now so every game is important,” ani winning coach Luigi Trillo. “Both teams are back against the wall, something’s gonna give. You lose one and you’re probably out already.”

Nasa unahan ang Bolts 24-21 pagkatapos ng opening 12 minutes, binawi ng Fuel Masters 38-34 sa halftime. Pagkatapos ng dalawang ties at apat na lead changes sa third quarter, nasa trangko muli ang Meralco 60-53 papasok ng fourth.

Naidikit ng Phoenix sa tatlo sa drive ni Mocon 42 seconds pa, sinagot ng elbow jumper ni Banchero para ilayo sa 79-74.

Nakadikit pa ang Fuel Masters 79-76 nang humaginit din ang basket ni Ken Tuffin, unang sinenyas na tres pero sa review ay binawi at ginawang 2-pointer, 19 seconds pa. Sa timeout, binuhat palabas ng court si Newsome na mukhang nasaktan ang kanang paa.

Split si Bong Quinto sa free throws, napalakas ang banda ng layup ni Mocon sa kabila bago sinelyuhan ng dalawang free throws pa ni Mocon ang final tally. (Vladi Eduarte)