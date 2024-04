Maymay Entrata, Anji Salvacion tandem sa pagpapakilig sa mga estudyante

Bongga rin ang pagjo-join forces nina Maymay Entrata at Anji Salvacion sa naganap na StarPop Campus Tour sa Rizal Technological University.

Kuwento ni Maymay, naranasan din niya ang maging isang estudyante na nag-aabang sa mga artistang bibisita, kaya naman surreal para sa kanya ang makapag-perform sa unibersidad.

“Masayang-masaya po ako ‘pag pumupunta sa school. Naalala ko po dati may pumupunta po sa school namin na mga artista, rambulan na lang kami kasi syempre libre na ‘yun, hindi ka na pupunta sa mall, dahil nasa school na, kaya gina-grab ko na ‘yung opportunity.

“Tapos ngayon na nandito ako, ako naman ang nagpapasaya sa mga estudyante, parang wow nakakataba ng puso,” sabi ni Maymay.

Nang matanong naman tungkol sa muling pagbubukas ng ‘Pinoy Big Brother’, very excited ang dalawa at nagbigay pa si Maymay ng tips kung paano ma-achieve ang pagiging big winner.

“Grabe, alam ko madami talaga nag-aabang kasi ilang years na rin na hindi nagbubukas ‘yung bahay ni Kuya. Magiging honest ako kaunti lang sa inyo makakapasok sa bahay ni Kuya. Tips na lang! Day magpaka-totoo na kayo, day! Ito na ‘yun! Wala nang tago-tago pa kumbaga kung may puso ka, may pangarap ka, may motivation ka, may inspiration ka, bakit ka pumasok sa bahay ni kuya para saan ba?” sey ng dating ‘PBB’ Lucky 7 big winner.

Mula nga noong manalo sina Maymay at Anji sa ‘PBB’ talagang naging makulay ang journey nila sa showbiz. Naging isa sa leading solo P-pop acts si Maymay with her hit song ‘Amakabogera’ habang si Anji ay nagkaroon ng successful album launch nitong Marso para sa kanyang EP na ‘Grit’.

Kaya naman looking forward ang fans sa kanilang upcoming projects or maybe collab nilang dalawa in the future! (Dondon Sermino)