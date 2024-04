Marian, Catriona wagi: Andrea Brillantes atras sa TikTok Asoka makeup challenge

Usong-uso sa TikTok ngayon ang Asoka makeup challenge at makeup filter.

Ito nga `yung app, filter na sa simula ay bare na bare ang mukha mo, pero dapat ang resulta ay magiging mukhang Indian bride ka.

Ang Asoka makeup challenge ay ikaw mismo ang magmi-makeup sa mukha mo. Ang Asoka makeup filter, itatapat mo lang ang face mo sa filter, at paglalaruan ang face mo, at ‘yun na, magbabago na ang face mo.

Pero, sa challenge, filter na `yon at lalo talagang lulutang ang ganda mo.

May ibang netizen na ginawa ang filter na `yon gamit ang photo ni Marian Rivera. At panalong-panalo nga `yon. Meron din gumamit ng mukha ni Catriona Gray.

Pero si Andrea Brillantes, since reyna naman siya ng TikTok, hinamon nga siya ng mga fan na gawin ang Asoka makeup challenge. Pero, bigo sila.

“Nasa taping ako halos araw-araw. Hindi talaga kaya ng time ko.

“Ang kaya lang ng time ko ay next week na, at baka hindi na siya trending next week. So, sayang naman.

“Ang inaalala ko lang, baka maglabas ako ng effort, tapos hindi na siya trending. So, ‘yun nga, hindi talaga kaya. I’m sorry, hindi talaga kaya ng schedule ko.

“Gustong-gusto ko siyang gawin, wala lang akong oras. Next time na lang!” sabi ni Andrea.

Kaloka, di ba? Ibang klase magtrabaho si Andrea, na araw-araw nasa taping.

May isa pa siyang trabaho na hindi niya binanggit, kaya kapani-paniwala talaga na bukod sa taping niya ng ‘High Street’, ubos talaga ang oras niya.

Si Andrea na talaga ang pinaka-busy na batang artista ngayon, ha!

Bongga ka gurl. (Dondon Sermino)