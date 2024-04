Pinaiimbestigahan ng isang kongresista ang sikat na online shopping and delivery services sa bansa, ang Shopee dahil sa labor issue na kinakaharap nito.

Sa pamamagitan ni Party-List Rep. Lex Colada ng Asosasyon Sang Mangunguma Nga Bisaya-Owa Mangunguma o AAMBIS-Owa, hiniling nito sa Kamara de Representantes na imbestigahan ang umano’y labor malpractice na ginagawa ng Singapore-based multinational e-commerce giant Shopee Pte. Ltd pagdating sa operasyon nito sa Pilipinas.

Partikular na tinukoy ni Colada, ang pagbabalewala at hindi pangangalaga umano ng kompanya sa kapakanan ng kanilang mga truck driver kabilang na dito ang pagbabawal na mag-organisa ng unyon.

“Shopee has managed to skirt the labor issue by citing the non-existence of a direct employer-employee relationship with its pool of truck drivers. But this is unfair to the hundreds of drivers who bear the heat of the sun to transport the bulk of goods purchased on the Shopee platform,” giit ni Colada.

Nais ng kongresista na humarap sa pagdinig ang chairman ng Shopee Philippines na si Jan Frederic Chiong, na hawak din umano ang 60 percent stake sa logistics affiliate na SPX Express Philippines.

“It should be Shopee that must be up to the task of promoting the truck workers’ welfare and respecting their right to form a union, under our country’s labor laws. Not even a foreign firm can evade this responsibility,” dagdag ni Colada. (Eralyn Prado)