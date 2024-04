Naghain si Senador Raffy Tulfo ng isang resolusyon para imbestigahan ang umano’y nakakaalarmang kakulangan sa suplay ng kuryente sa bansa at pagtaas naman ng presyo nito sa spot market.

Itinulak ni Tulfo, chairperson ng Senate committee on energy, ang Resolution 1008 kasunod ng pagdedeklara ng red at yellow alert sa Luzon, Visayas at Mindanao grid.

Itinataas ang red alert kapag hindi hindi sapat ang suplay ng kuryente para matugunan ang pangangailangan ng mga konsyumer at regulating requirement ng transmission grid. Iniisyu naman ang yellow alert kapag ang operating margin umano ay hindi rin sapat sa pangangailangan ng contingency requirement.

“It is important to determine the cause of the insufficiency of power supply to meet consumer demand, including the cause of power plant outages and unscheduled shutdowns,” sabi ni Tulfo.

Batay sa ulat ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines (IEMOP) nagdulot ng pagtaas sa presyo ng kuryente sa spot market ang paglalagay sa Luzon at Visayas grid sa red at yellow alert.

Tumaas umano ang presyo ng kuryente sa spot market sa ikatlong araw na nagpatuloy ang red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid.

Ayon sa datos na inilabas ng IEMOP, noong Abril 18, umakyat sa P13.65 per kilowatt hour (kWh) ang system-wide prices.

Sa Luzon, mula sa P5.55 kada kWh ay umabot ang taas-presyo sa P13.39/kWh. Sa Visayas, mula sa P5.73/kWh ay tumaas ito hanggang P14.64/kWh.

“There is a need to ensure that the increases in the market prices should not be borne by the innocent consumers,” ani Tulfo.

Sa paghahain ng resolusyon, binigyang-diin ni Tulfo na kailangang matiyak ang karampatang hakbang ng magkakaugnay na ahensiya ng gobyerno, generation companies at iba pa industry players para masigurong sapat ang suplay ng kuryente at maiwasan ang rotational brownout sa buong bansa.

Nakatakda ang pagdinig ng Senate committee on energy sa isyu sa Mayo 6. (Dindo Matining)