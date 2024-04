Joel Embiid pumutok ng 50, Sixers tagumpay sa Game 3

SINILABAN ni Joel Embiid ng 50 points ang New York Knicks para ihatid ang 76ers sa 125-114 panalo sa Game 3 ng kanilang East first-round series nitong Huwebes sa Wells Fargo Center sa Philadelphia.

Pangatlong player lang ang reigning NBA MVP na umiskor ng 50 kontra Knicks sa postseason.

Pasok lahat ang apat na 3s ni Embiid sa third quarter tungo sa 18 points sa period. Overall ay 13 of 19 siya sa floor, 19/21 sa free throws at 5 for 7 sa 3s.

Abante pa rin ang New York 2-1 sa serye, Game 4 sa Lunes (araw sa Manila) sa Philly din.

Madaling binura ng home team ang three-point halftime deficit nang mag-init si Embiid. Pasok ang una niyang tres, sinundan ng dalawa pa mula sa assists ni Tyrese Maxey tungo sa 82-72 lead na naging 98-85 nang mahulog ang pang-apat na long-range attempt ng All-Star center.

Kay Maxey ang dalawa sa 9/12 shooting sa labas ng arc ng Sixers sa third. Tumapos si Maxey ng 25 points, 7 assists at may 15 markers si Kelly Oubre, Jr. na napaulat na nasangkot sa car crash pagkatapos ng Game 2.

Sa first half, tinawagan ng flagrant foul 1 si Embiid nang kapitan sa mga binti at kaladkarin sa court si Mitchell Robinson.

Nakapagsumite ng 39 points, 13 assists si Jalen Brunson sa Knicks, may 20 markers si Josh Hart pero 5 lang ang kinaya ni Game 2 hero Donte DiVincenzo. (Vladi Eduarte)