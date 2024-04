Hiwalay na ba? Derrick Monasterio sinita si Kristoffer Martin sa pagtitig kay Elle Villanueva

Bakit nga ba biglang-bigla, may nagsi-ship, o kinikilig sa tandem nina Elle Villanueva at Kristoffer Martin?

Bakit biglang-bigla, natuon sa iba ang atensiyon ng mga faney, at hindi kay Derrick Monasterio?

Sina Elle at Derrick talaga ang magka-partner sa ‘Makiling’ ng GMA-7, at si Kristoffer ang kontrabida, na walang ginawa kundi pagsamantalahan ang karakter ni Elle bilang si Amira.

Anyare nga ba?

“Nagulat kami na sobrang daming red flag ni Seb (Kristoffer), na-ship pa siya kay Amira (Elle). So I guess, sometimes you really can not deny the chemistry that shows on screen.

“Si Seb kasi grabe rin ang tingin niya. Pag tumitingin siya sa akin, talagang ang lagkit. Parang champorado! Hahahaha!” sey ni Elle.

“Bakit ganun titig mo bro?” hirit na tanong ni Derrick kay Kristoffer.

“Pero nakakatuwa, kasi wala namang nangyaring blood bad sa kanilang dalawa (Kristoffer, Derrick), kasi close naman talaga sila.

“Parang kaming tatlo pinag-uusapan na lang `yon, nagiging joke na lang siya sa set. Nakakatuwa kasi ganun ang na-reciprocate sa viewers at mas kumapit din ang viewers sa amin, because of that!” chika pa rin ni Elle.

Nagulat, natuwa ba si Kristoffer na may nabubuong love team sa kanila ni Elle?

“Lahat kami sa set nagtatanong, saan galing `yon? Bakit nagkaroon ng SebMira? Paano mo mamahalin ang isang tao na gumanun (nagsamantala) sa iyo, ‘di ba?

“Kung minsan may nangyayari talaga na unexpected, eh. Sabi na lang namin, sige sakyan natin. Hahahaha!

“Pero in real life, hindi mo talaga isi-ship ang karakter ni Seb, kasi napakasama talaga niya. Ngayon na lang niya nire-redeem ang sarili niya.

“Masaya rin, kasi para akong bumalik sa pagiging tweens, bumalik sa love team. Hahaha!

“Feeling ko 16 years old ako ulit!” pahayag naman ni Kristoffer.

Pero chika rin ni Elle, may mga eksena raw sila na lumalabas din ang totoong Kristoffer at hindi si Seb.

“Every time binu-bully niya ako, lumalabas sa mga mata niya na naawa siya sa akin, na may care siya sa akin. Kasi in real life, ganun siya. Especially sa scene na nire-rape niya ako. Sobrang alaga niya sa akin noon.

“Every after scene tinatanong niya ako kung okey lang ba ako, ganun talaga siya,” sambit naman ni Elle.

Nagselos ba si Derrick? Ano ba ang pakiramdam na ang girlfriend niya sa totoong buhay ay nasi-ship sa iba, o sa kaibigan pa niya?

“Para na kaming magkapatid ni Derrick! Nag-uusap kami palagi. Alam na naman kung ano ang ugali ng bawat isa. Alam na namin ang mga boundaries. At may respeto kami sa isa’t isa. At may trust kami sa isa’t isa. Mga bata pa lang kami magkakasama na kami, sabay kami ni Derrick lumaki sa showbiz. Very supportive niya sa akin. ‘Pag may nakita siyang maganda, sasabihin talaga niya sa iyo na proud siya sa iyo,” biglang hirit ni Kristoffer.

“Sobrang proud ako sa kanilang dalawa. Sila ang pinaka-close ko na mga tao sa industriya. Ang sarap na makita sa akin na ang daming nagsi-ship sa kanila. Na wow, kinakapitan ng mga tao ang mga karakter ng dalawang tao na pinakamamahal ko.

“Walang competition. Basta ako binigay ko ang best ko sa show. Kung hindi man ako ang kinapitan nila, okey lang, basta silang dalawa ang mag-flourish, dahil mahal ko sila,” pahayag naman ni Derrick.

So, handa na ba si Derrick na hindi sila magsama ni Elle sa susunod na serye, at si Kristoffer na ang maging leading man nito?

“Sad pero, palagi kong sinasabi kay Elle na kung makakabuo siya ng successful love team sa iba, susuportahan ko talaga, kasi siyempre marami rin siyang matutunan sa ibang artista, na mas magaling, mas may input.

“Ang importante ma-explore rin niya lahat. Kung matatali siya sa akin forever, baka hindi siya mag-grow. So, importante rin na may iba siyang makatrabaho, at susuportahan ko talaga,” pahayag na lang ni Derrick.

Well, abangan na lang ang mas matitinding eksena sa pagtatapos ng ‘Makiling’ na ang bongga-bongga dahil mataas nga ang rating nila, ha!