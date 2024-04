EXO member humanga sa BINI

Pinalabas na ang guesting ng mga P-pop idol girl groups na BINI at G22 sa Chinese TV show na ‘Show It All’.

Ang ‘Show It All’ ay isang survival show sa China kung saan sasabak ang mga trainees sa mga training, challenge, at performance para mapabilang sa isang bagong idol group na mabubuo sa pagtatapos ng competition.

Gaya ng nasabi ng Star Magic head na si Direk Lauren Dyogi, hindi pagiging mentor ang dahilan ng guesting ng BINI at gayundin ng G22, na naging inspiration ng mga trainees na kasali.

Napabilib ng BINI at G22 ang Chinese audience sa kanilang performance.

Pinerform ng Nation’s Girl Group na BINI ang kanilang mga kantang ‘Karera’ at ‘I Feel Good’ habang ‘Babalik’ at ‘Boomerang’ naman ang pinerform ng G22.

Isa nga sa mga humanga sa BINI ay si Lay Zhang ang isa sa mga Chinese member ng K-pop idol boy group na EXO.

Si Lay ay tumatayong mentor sa ‘Show It All’.

“Woah it’s amazing, the vocal is amazing,” naging reaction niya after mapanood ang performance ng BINI ng kantang ‘Karera’.

Pinagusapan at pinuri din ng mga Chinese netizens sa Weibo ang naging performance ng BINI at G22.

“BINI shows the magic of music and brings the audience into a moving state,” English translation ng comment ng isang Chinese netizen sa performance ng BINI.

Pinuri naman ng netizen ang vocals ng G22.

Ayon kay BINI Aiah, hindi nila makakalimutan ang experience na makapag-perform sa harap ng Chinese audience.

“I think this experience will be something that we will always carry and treasure with us because being able to come here in China, it’s a first for us,” sey niya.

Sa interview naman ni Lay kay Direk Lauren ay inimbitahan niya ang BINI sa sikat na DNA Music Festival sa China.

Tuloy-Tuloy-tuloy ang global domination ng BINI dahil pasok na rin sa Spotify Global Viral Charts ng mga bansang UAE, Saudi Arabia, Singapore, Canada, Malaysia, New Zealand, at Hong Kong ang mga kanta ng BINI.

Ang layo na nga ng narating ng BINI mula nang mabuo sila sa Star Hunt Academy ni Direk Lauren, pero marami pa raw ang dapat abangan sa kanila na tiyak ikakatuwa ng mga BLOOMs, tawag sa fans nila.

Bonggels!