Walang nakikitang dahilan si Senador Ronald “Bato” dela Rosa para paniwalaan ang sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nakausap na ng Internal Criminal Court (ICC) ang 50 aktibo at dating mga opisyal ng Philippine National Police (PNP) na sangkot sa giyera kontra droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.

“Ako, I don’t want to dignify his statements, wala namang katuturan ‘yan. Sinong siga d’yan na government employees, government officials na mag-cooperate sa ICC?” pahayag ni Dela Rosa sa phone interview.

“I don’t know kung saan galing ni Trillanes `yung kanyang impormasyon. Mabuti siya, hindi siya government official ngayon. Hindi siya makakasuhan, pero kawawa `yung mga tao na pinipilit niya na mag-cooperate o meron siyang mga kinakausap na mga tao, magkakaso `yon,” dagdag pa ni Dela Rosa.

Hanggang sa ngayon, sinabi ni Dela Rosa na walang ICC prosecutor ang nakipag-ugnayan sa kanya tungkol sa imbestigasyon sa ‘war on drugs’ ng administrasyong Duterte.

“Hindi tayo kinakausap dahil wala man talaga silang kinakausap, si Trillanes lang naman nagsasabi niyan,” ani Dela Rosa.

“Sabi nga, hindi alam ng DOJ (Department of Justice), ang DOJ mismo nagde-deny na walang nangyayaring cooperation, walang nangyayaring investigation na ginagawa ang ICC dito… So sinong paniwalaan natin ang DOJ o si Trillanes?” sabi pa ng senador.

Subalit iginiit naman ni Trillanes na hindi kinontak ng ICC si Dela Rosa dahil isa ito sa mga pangunahing suspek sa kaso.

“Una, hindi nilapitan si Bato kasi main suspect na siya sa kaso. Maliwanag na ang ebidensiya laban sa kanya,” sabi ni Trillanes sa kanyang text message sa mga reporter.

“Pangalawa, hindi krimen ang pakikipag-ugnayan ng mga pulis in their personal capacity kasi sila lang as individuals ang mapapahamak kung hindi sila sasagot sa pagkakasangkot nila sa kaso sa ICC. Pangatlo, sabi ni Bato hindi nya papatulan ang statement ko pero ang haba naman ng sinabi n’ya,” wika pa ng dating senador. (Dindo Matining)